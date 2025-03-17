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邵逸寧醫師淺談老年人慢性疼痛科學管理疼痛 找回失去的自由

紐約訊
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邵逸寧醫師提醒年長者正視疼痛，接受精準、安全、高效的疼痛管理治療方式。
邵逸寧醫師提醒年長者正視疼痛，接受精準、安全、高效的疼痛管理治療方式。

曾經的自由，如今被疼痛束縛！

李先生今年68歲，退休後本想與老伴一起環遊世界，享受晚年生活。然而，每天清晨醒來，他的腰背就像被重物壓住，走路稍遠一點，膝蓋就隱隱作痛。原本熱愛的晨跑早已變成奢望，就連帶孫子去公園玩耍也成了負擔。朋友們相約去郊遊，他只能找藉口推辭。李先生感嘆：「是不是年紀大了，疼痛就成了生活的一部分？」

邵逸寧醫師表示，許多老年人像李先生一樣，習慣性地忍受疼痛，以為時間久了會自癒。然而，慢性疼痛不僅不會自行消失，反而會逐步加重，影響生活品質。它可能導致：

1.行動受限：走路、站立、甚至翻身都變得困難。

2.社交減少：疼痛讓人不願外出，逐漸脫離社交圈。

3.睡眠障礙：夜間疼痛讓人難以入眠，影響身體修復。

4.情緒低落：長期疼痛容易導致焦慮、憂鬱，甚至影響認知能力。

李先生的故事並不是沒有轉機。在家人鼓勵下，他諮詢了疼痛管理專家，接受了精準的微創治療。短短幾週後，他的疼痛明顯緩解，走路更輕鬆，甚至重拾了晨跑的習慣。他驚訝地發現，疼痛原來並不是老年生活的宿命，而是可以有效管理的疾病，是可以被治癒的。

紹醫師接著說，現代醫學已經突破傳統治療的局限，帶來了精準、安全、高效的疼痛管理方式。

老年人常見的脊柱問題，如椎間盤突出、骨質增生等，過去只能依靠藥物或大手術治療。但如今，微創脊柱支撐矯正術成為了新選擇。這項技術具有以下優點：

1.小創傷，恢復快：無需大面積切割組織，術後恢復時間短。

2.降低手術風險：適合年長患者，減少併發症的可能。

3.效果持久：有效改善脊柱穩定性，減少長期疼痛。

此外，疼痛管理專家還提供高頻神經治療、硬膜外注射、幹細胞治療等多種微創療法，為不同類型的慢性疼痛提供精準解決方案。

如果你或家人正在經歷慢性疼痛，不妨嘗試以下方法：

1.別忍耐，盡早就醫：疼痛越早幹預，效果越好。

2.保持適度運動：輕度的散步、瑜伽可以增強關節靈活性。

3.注意飲食：有些人可能會受益於改變飲食習慣或增加特定維生素的攝取。

4.良好姿勢：避免長時間低頭、彎腰，減少脊柱負擔。

5.科學管理疼痛：尋求專業疼痛管理，避免長期依賴止痛藥。

李先生現在已經恢復了晨跑習慣，還計畫與老伴去歐洲旅行。他笑著說：「我以為自己已經老了，但其實只是被疼痛困住了。現在，讓疼痛成為過去，我終於重新找回了自由。」

診所地址：9745 63rd Dr, Suite 1D, Rego Park, NY 11374

諮詢熱線：(347)773-1178

www.shaomedicalpc.com

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