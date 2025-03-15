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第一套十二生肖金幣紀念大全套《生肖財富》掀起開年搶藏熱潮

紐約訊
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第一套十二生肖金幣紀念大全套《生肖財富》掀起開年搶藏熱潮。
第一套十二生肖金幣紀念大全套《生肖財富》掀起開年搶藏熱潮。

【紐約訊】

收藏界有句口訣「藏頭、藏首、藏唯一」。「第一」往往意味著天價。第一款奧運玉璽從5.6萬元漲至322萬元，第一枚奧運鈔從10元漲至37.4萬元，第一套人民幣拍賣價高達2556萬元。收藏市場公認「藏全不藏單」，全套價值往往遠超單枚價值總和。第二套人民幣大全套拍賣價高達180萬元，遠超單枚價格；單枚生肖猴票僅1.15萬元，而全套拍賣價高達166萬元。《生肖財富》大全套一共36枚，包括單枚最高價值977萬元的圓形生肖金幣、單枚最高價值196萬元的梅花形生肖金幣以及單枚價值數萬元的扇形生肖金幣圖樣，其完整性、稀缺性全面超越以往，未來價值必將再創新高。

1980年發行的第一枚生肖猴票，發行價格僅8分錢，現在一個整版，雅昌拍賣最高成交價高達200萬！還有圓明園的十二生肖獸首，其中生肖鼠首，拍賣成交價1400萬歐元，折合人民幣超過一個億！今天所有用到的生肖金幣圖案，是整個收藏史上，唯一一套以齊白石，徐悲鴻等億萬級大師作品為設計圖案的黃金紀念幣。一次性將中華生肖文化和名家大師億萬級書畫全部集齊！更是在生肖金幣發行45周年的特殊紀念節點，央行特別發行的頂級生肖大全套藏品！

《生肖財富》以黃金為載體，運用造幣超薄浮雕工藝，精雕細刻，把生肖幣圖案和造幣技術完美融合，耗用AU999純黃金58.1克，由央行官方授權圖樣，全球限量發行央行錢幣設計和雕刻大師穀英斌老師第一時間就搶藏了3套，並感歎道：「以前收藏生肖幣都是一年只有機會收藏一枚，沒想到央行這次能破格把前面3輪生肖幣組合成大全套一次發行，真是太難得，估計以後也不可能有這樣的機會了。

紐約發行公告：

《生肖財富》由中國人民銀行官方授權發行，每套均配有收藏證書、黃金鑒定證書。

全球統一發行價：3999美元/套， 全球限量發行999套。紐約僅有15套配額，數量極少，敬請提前電話預約前5名到發行現場並購買成功，再送2025年最火爆蛇年紀念鈔！

發行專線：626-492-4107、628-628-9820

發行地址：紐約法拉盛飛越皇后3樓3A1百通法務商務中心109室

13620 38th Ave, Flushing NY 11354

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