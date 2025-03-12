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四海劇社爆笑舞台劇《入錯廚房上錯牀》三月底公演，購票從速

紐約訊
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圖:四海劇社爆笑舞台劇《入錯廚房上錯牀》演員加緊排練中。
圖:四海劇社爆笑舞台劇《入錯廚房上錯牀》演員加緊排練中。

紐約華人社區歷史最悠久的劇團—四海劇社，將於3月底在亨利街藝術中心（Abrons Arts Center, 466 Grand Street, New York, NY 10002）隆重呈獻爆笑鬧劇《入錯廚房上錯牀》。該劇由盧詠珊執導，主演包括黃敏慧、鄧若柳、黃芝芝、伍旖莉、麥浩然、盧霆希等，聯手為觀眾帶來一場笑聲不斷的浪漫鬧劇！

《入錯廚房上錯牀》由藝術總監黃澤基改編自法國經典喜劇，故事環繞一場原本天衣無縫的偷情計畫，卻因身份錯置、陰差陽錯與誤會而陷入一發不可收拾的混亂局面。

劇情講述一名自作聰明的丈夫，趁妻子出門之際，策劃與情婦在長島度假屋幽會，並請最要好的朋友幫助掩護。然而，計畫趕不上變化，妻子不僅沒有離家，還與這位「最好的朋友」發展曖昧。當所有人帶著各自的秘密湧入度假屋，一連串的鬧劇橋段、誤打誤撞、爆笑場面接踵而來，甚至連一位無辜的廚師也被捲入其中，讓局勢更加撲朔迷離。全劇節奏明快、對白機智，完美展現法式鬧劇的極致魅力。

藝術總監黃澤基表示：「法國鬧劇的魅力在於精心設計的誤會、極端誇張的情境、機智幽默的對白，以及對時機的完美掌控。我深受莫里哀 (Molière) 和喬治·費多 (Georges Feydeau) 影響，他們作品中的語言遊戲、妙語連珠讓人忍俊不禁，並充滿智慧與社會觀察。」

導演盧詠珊則表示：「鬧劇的樂趣在於將一切推向極致，我們的演員和幕後團隊在排練過程中不斷突破自我，創造出數不盡的笑點與驚喜。在這類型的戲劇中，時機就是一切，一扇門該開還是該關，一個角色該往左衝還是往右撞，都可能決定笑果的成敗。希望觀眾能夠放開壓力，與我們一起大笑到底！」

爆笑舞台劇《入錯廚房上錯牀》演出日期分別為3月29日（六）和4月5日（六）下午3時及晚上7時；4月4日（五）晚上8時；3月30日（日）和4月6日（日）下午3時。演出地點在紐約下城(466 Grand Street, New York, NY 10002)亨利街藝術中心（Abrons Arts Center），舞台劇將用粵語演出，附中英文字幕；演出長度約2小時（加中場休息）。注意事項：遲到觀眾須待適當時機方可入場；本劇含有成人內容，敬請家長留意。門票現已公開發售，現場票價$25、早鳥優惠價$20、長者優惠價$12；訂票或查詢電話：(718)831-1998，網上購票：fourseasplayers.org。四海劇社誠邀您一起來笑翻劇場，見證這場瘋狂鬧劇的爆笑巔峰！

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