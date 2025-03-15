紐約和長島高中游泳錦標賽海豚學員成績優異

總教練Tiffany(前排中間) 和代表長島各校泳隊比賽上取得優異成績的海豚教練，現任及前任學員合照。

經由海豚游泳培訓中心訓練出來的多位學員，向來在紐約市 和長島 各校泳隊中表現優秀，為奪標立下汗馬功勞。最近，海豚游泳的學員們在精英雲集的全紐約市高中錦標賽(New York City PSAL Championship)和長島縣錦標賽(Nassau County Championship)中取得了優異的成績。

在 2025 年 2 月 8 日週末舉行的長島縣男子游泳高中錦標賽上，海豚現任及前任學員在 12 項賽事中，有10 項進入了決賽，最優異的還取得前三名。在接力比賽中，多位海豚學員代表他們的高中取得了金牌和銀牌等高名次。

海豚總教練Tiffany葉稱，為了游泳訓練課程和方法與國際接軌，她經常出席美國或世界性泳界盛會，學習當前世界先進泳術，並以此培訓海豚的教練和學生，故該中心的訓練水準得以持續保持及提高。

同時，海豚游泳中心布碌崙 (Brooklyn)區有兩處新校區嶄新裝修後重開，這就是麥迪遜地區的麥迪遜高中(James Madison High school) ，和華人聚居 的賓臣墟地區的新猶得勒支高中(New Utrecht High school)。兩處均為標準四泳道游泳池，為學員提供了更多更好的訓練塲所。

海豚擁有100多位耐心熱誠、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制、嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內輕易地掌握泳術。教學全部在室內泳池進行，水溫保持在華氏80至85度，故全年均可授課。28 年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心訓練下掌握游泳技能。

總教練Tiffany為美國專業游泳協會 (ASCA)執照教練，擁有30多年驕人的教學經驗。她是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會 (USSSA) 會員、世界游泳專業教練協會 (WSCA) 會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國或世界性泳界盛會出席者或主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

海豚的籃球班和空手道班廣受好評，該中心不僅游泳班享有盛譽，籃球班和空手道班亦由名師主持，擁有20多年的豐富教學經驗，帶領學員們對課程產生濃厚興趣，提升運動技能，成果卓越。

海豚游泳中心在紐約布碌崙、皇后區和長島均有訓練中心，查詢電郵：[email protected] , 電話：(718)359-7743，網站：www.dolphinswimming.com。