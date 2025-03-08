香港腳灰指甲修復液 天然草藥精煉 治療簡單

FUNGUS SOLUTION: 適用於香港腳、灰指(趾)甲等症狀

香港 腳灰指甲是一種肉眼看不見而常向外界散播的眞菌，在日常生活中帶來諸多的困擾，嚴重的還會直接影響和危害並引起身體其他問題。灰指甲和香港腳 的傳染性很強，家中成員或身邊周圍常接觸的人如染上灰指甲香港腳的眞菌，交叉傳染的機會是 非常高的。香港腳是可傳染的皮膚病，通常會引起痕癢、脫皮、起水泡、糜爛、惡臭，灰指甲也有可能和香港腳互相交叉感染。

漢方本草美國有限公司純天然系列產品FUNGUS SOLUTION 浸泡式香港腳、灰指(趾)甲水，採用百分百純天然中草藥之精華提煉而成的外用浸劑，絕不含任何化學物質，患者可無須服藥、無須手術而不傷害皮膚，三天便能見效，一個療程只需三天，每天用一瓶 ，經調配妥當的 FUNGUS 推出市場以來，深得無數用家的支持和讚許。使用方法簡單，只要按照說明書上的方法使用，便能得到最有效的效 果。

FUNGUS SOLUTION 以三天為一療程，一盒為一療程 量，每天用一瓶，經調配妥當的FUNGUS SOLUTION分開倒入兩個袋子(盒內附送袋子)，兩隻腳分別浸泡在袋子裡。一定要兩隻腳同時浸泡才能避免一個傳一個的情況發生，這樣才能徹底的根治)。

每日用一瓶，連續用三天為一療程，每隔七天用一個療程， 一般用三個療程就能治癒。由於本產品特效快捷，很多患者在用第一個療程已見顯著的療效，自認為已經好了便停止使用第二個療程，這樣的使用方法絕對是錯誤的，因為第一個療程只能殺滅一部份的真菌，留在真皮層的殘存真菌在短時間內又會蔓延，得不到根治的效果。

本產品除適合用於香港腳、灰指(趾)甲患者以外，同樣適合腳臭、腳癢、厚皮堆積、龜裂等症狀，糖尿病 患者不宜使用，盒內並附有英文、中文、西班牙文、越南 文的說明書，使用方法非常詳細，參照說明書的方法使用便能得到理想的果效，歡迎網上訂購www.glowherbalgenic.com或致電415-668-1256查詢更多漢方本草美國有限公司純天然系列產品。各大葯房均有代售。