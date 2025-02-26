我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

花旗平民律師行法拉盛新設辦公室 拓展業務提供免費法律服務

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖:花旗平民律師行拓展業務增設法拉盛39大道辦公室，由經驗豐富的胡光偉律師及其專業團隊提供各類法律服務。
圖:花旗平民律師行拓展業務增設法拉盛39大道辦公室，由經驗豐富的胡光偉律師及其專業團隊提供各類法律服務。

花旗平民律師行因應社區民眾所需和業務擴展，增設法拉盛39大道136-40號三樓303室新辦公室，進一步為該區僑胞客戶提供方便和免費的法律服務。

該行免費法律服務如個人稅務、大陸移民、政治庇護移民、綠卡轉換、回美證、美國護照、簡單翻譯、入籍填送表、地保公證等。該辦公室也同時辦理非免費服務，其他項目包括樓宅買賣，生意交易、信託遺囑、紐約/新州/康州/賓州和海外離婚案件、房東房客糾紛、刑事及交通意外案件、受傷索賠等。

花旗平民律師行前身為花旗移民入籍公司，公司自1994年注冊成立。及後基於「花旗」意指美國，故以「花旗平民律師行」命名至今服務社區逾三十年，秉持著專業、誠信與關懷，讓更多需要法律幫助的人、無論案件大小或複雜程度如何，都能夠得到專業的建議，得到幫助解決各種法律問題。

該律師行由經驗豐富的胡光偉律師及其專業團隊，憑籍30年不斷積累豐富經驗、全力以赴精神，辦案快捷好省，成功辦理了許多政治庇護、聯邦上訴、廣州疑難案件，為客戶爭取最大權益。而且辦案律師親力親為每一個案子，一絲不苟。特別是政治庇護案子，該行從接案到完全全部由律師跟隨。以實戰經驗指導上庭作證，確保案子得以批准。

另外，該行特別擅長重新開啟老舊案件，無論是當時未能成功的訴訟還是過期的法律問題，都能夠運用其專業知識和經驗，幫助客戶尋求重新審理的機會。

法律服務非常重要，不僅能夠保護您的權益，還能在許多情況下改變您的生活。該行律師團隊擁有豐富的經驗，並且始終秉持著專業與誠信，為每一位客戶提供最佳的法律建議與解決方案。

花旗平民律師行精辦親屬移民、中英入籍、勞工移民、居留身份、職業移民、生活擔保、政治庇護、重新開案、全美保釋、廣州簽證難題、各種上訴、留學定居等移民、刑事、民事法律案件。法拉盛辦公室在39大道136-40號三樓303室，電話﹕(718)625-7761，歡迎需要法律服務的民眾請直接聯繫，專業律師會為您安排約見面談。電子郵件信箱： [email protected]

移民 庇護 法拉盛

上一則

標榜「年輕亞洲女孩的技術」 曼哈頓華埠按摩店涉賣淫遭封

下一則

布碌崙首間藝術文化中心開幕 集結圖書館、電影院
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

台灣大專院校校友會改選 陳焌任新會長

台灣大專院校校友會改選 陳焌任新會長
亞美醫師協會與第一保健 慶農曆新年晚會數百人同歡

亞美醫師協會與第一保健 慶農曆新年晚會數百人同歡
2男遭設局 法拉盛面交遭團伙暴力搶劫

2男遭設局 法拉盛面交遭團伙暴力搶劫
法拉盛增多條公車路線 6月底執行

法拉盛增多條公車路線 6月底執行

熱門新聞

薛嘉琳就讀的平原景(Plainview)學區的約翰肯尼迪高中(John F. Kennedy High School)校方25日晚間發出通告，表示12年級學生薛嘉琳已經不幸離世。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條。(沈同學提供)

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

2025-02-25 07:35
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他