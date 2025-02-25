亞美醫師協會與第一保健 慶農曆新年晚會數百人同歡

亞美醫師協會與第一保健慶農曆新年晚會，兩機構高管與參加表演者合照。

亞美醫師協會(CAIPA)與第一保健(Healthfirst)日前在法拉盛 舉辦慶祝農曆乙已蛇年新春晚會，與數百應邀蒞臨嘉賓共聚同歡，並對在場經年付出心力辛勞的醫護人員表達感謝。

由CAIPA的黃雪莉與HealthFirst的王惠嶽聯袂擔任晚會主持。亞美醫師協會是一個擁有1800多家私營醫生診所的獨立協會，覆蓋70多個專科，目前為亞裔 社區的約50萬病人提供醫療和護理服務。

亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高醫生致詞時表示，亞美醫師協會在過去一年成績斐然，在原有1400醫療工作人員基礎，於去年增加了200名醫生加入該會，同時在紐約州該會評估5分為滿分中達4.5分成績。劉醫生續稱，該會將在新的一年重點推動糖尿病 自我管理和教育支持項目(DSMES)，不但能預防或減少糖尿病併發症，提高生活質量，還能降低醫療費用。

第一保健總裁王佩錦表示，由於聯邦政府行政改變，2025年的聯邦福利將有很大改變，大家對於自身醫保要更多加仔細的調整及選擇。而蛇象徵靈巧及重生，祝願各人能打開胸懷接受改變。

國會議員孟昭文、市議員黃敏儀、州議員劉醇逸及市長代長等均有出席，先後上台致詞，並肯定亞美醫師協會在疫情期間對社區提供的各種醫護社福協助。

當天晚會節目豐富精彩，一眾平日肅容專業看診的醫生分別變裝表演牛仔舞、阿高高，非裔來賓Arron字正腔圓演唱鄧麗君名曲「小城故事」，穿著花紅旗袍的廿多名醫生們隨著「恭喜恭喜」新年歌曲起舞祝福大家健康吉祥。