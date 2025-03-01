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孫維躍腎病高血壓中心拿手治療痛風與腎病

紐約訊
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主持孫維躍腎病高血壓中心的孫醫師介紹痛風與腎病。他說，痛風患者腎結石的發生率較正常人高200倍，可見痛風與腎病關係密切。故此，若患者有痛風，即使現在無任何腎與泌尿系統問題，仍舊建議趕緊找腎科醫生檢查，把握最佳治療時機。

孫醫師指出，痛風的症狀可以是突然發生於拇指、足背、腳踝、膝等處的關節紅腫疼痛和化驗發現血尿酸鹽水平超標。 如果出現浮腫、高血壓、夜尿增多，化驗發現輕微蛋白尿，伴有鏡下血尿或肉眼血尿，尿呈酸性，B超提示尿路結石，即可初步診斷為痛風腎。

相對其他慢性腎臟病，痛風腎發展較緩慢，如能及時治療控制完全，可能終止病情的進展；但如果拖延治療，痛風腎病程會持續發展。晚期腎病變可累及腎小球，致使腎功能下降，血肌酐及血尿素氮升高，呈現尿毒症狀。故此，早期預防及發病後堅持治療非常關鍵。

孫維耀醫師提醒，要防治痛風腎，應避免吃含嘌呤量高的食物，包括各種動物內臟、海鮮、沙丁魚、鯡魚等。同時，痛風腎患者也應避免過多進食各種肉類。痛風急性發作時，宜選清熱去濕的食物，如綠豆湯、金銀花露，而避免酗酒，因酒精代謝後會使體內血乳酸含量增加，連帶使得腎臟排泄尿酸減少，於是導致血尿酸升高。痛風患者最好多吃新鮮蔬果，因為這類食物在體內代謝後生成鹼性物質，可望降低尿液酸度，故有利於治療。

於此同時，痛風患者多飲水也很重要。每日飲水量達2,000~3,000 ml將有利於尿酸的排泄。孫醫師也提醒痛風患者要保持大便通暢，因為人體產生的尿酸中，約1/3可由腸黏膜分泌入腸道，在細菌的尿酸?作用下，分解成氨和二氧化碳。進入腎功能不全階段時，腸道降解、排泄尿酸有所增加。因此，尿酸性腎病患者一定要保持腸道通暢，每日排便，以維持腸道環境穩定。

接著，孫醫師還說，對於多數尿酸性腎病患者而言，需要服用藥物治療，以促進尿酸排泄藥物---丙磺舒。腎功能明顯減退，尿酸排泄量大於900mg者，或者有尿石症者，不宜服用此類藥物，以免尿酸排出增多後沉積在腎小管，加重損害腎臟。此時，應當用抑制尿酸合成的藥物別嘌呤醇，以便抑制黃嘌呤氧化?，減少尿酸合成，使血尿酸水準降低，但又不影響尿酸排泄，故可用於高尿酸血症以及腎結石患者。但腎功能下降者應注意減量使用。如患者需服止痛藥，大部分都是使用非類固醇類止痛藥，長此以往，定會損害腎臟。

痛風急性發作時，應服秋水仙鹼。該藥是治療痛風急性發作的特效藥，能控制尿酸引起的炎症反應，迅速緩解疼痛，亦可加用激素藥物治療痛風急性發作。這兩類藥物對腎臟的副作用相對較少。

孫維躍腎病高血壓中心醫師精治高血壓、蛋白尿、腎結石、全身水腫、糖尿病腎病、洗腎和腎移植等等。中心受理各類醫療保險，包括老人卡及低收入醫療補助。

該中心接受各類醫療保險，包括老人卡及低收入醫療補助，各區診所地址: （1）華埠中央街 139 號 (金輪中心) 7樓703室，電話:   212-966-0808，(2) 法拉盛王子街(Prince Street) 39-16號 3樓355室，電話: 718-886-6882，(3) 布碌崙61街749號 301室（749 61st St, 3FL, Brooklyn, NY 11220），電話： 718-576-6678， (4) 班森賀86街2478號 1樓地舖，敬請電話預約：（718）373- 0698 。

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