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美國紐約黃氏宗親會舉辦135週年慶典

紐約訊
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鄉親與僑界嘉賓共400多人冒雪出席，切蛋糕慶祝
鄉親與僑界嘉賓共400多人冒雪出席，切蛋糕慶祝

已有135年歷史的紐約華埠美國紐約黃氏宗親會日前舉辦週年慶典暨39屆獎學金春節聯歡晚會，鄉親與僑界嘉賓共400多人冒雪出席，熱情高漲。

宗親會新任主席黃華清致詞，歡迎宗親們及社會賢達，冒著大雪出席今年春宴，真的是顯示出風雪同路。黃華清主席回顧去年黃氏宗親會為會員做了大量的工作，今年將繼續為會員提供更好的福利，舉辦更多活動去團結宗親。

中華公所主席朱超然也贊揚黃氏家族在社會上的貢獻。市議員馬泰致詞表示很高興見到黃氏宗親會新的班子訂了全年規劃去為會員提供優惠服務，也希望宗親會秉承135周年的優良傳統，再造更大的輝煌。他更頒發五個表揚狀給黃培湛、黃宏達、黃耀祥、黃國章與黃國光，表揚他們為宗親會作出的貢獻。

黃氏宗親會第39屆獎學金今年發放給四名成績優良者，分別是黃穎恆、黃愛琳、黃紫琪、黃嘉敏。美國酒店華裔協會主席陳樂英代表白宮頒發總統義工獎予黃星祥、黃振松、黃鼎文、黃啟超、黃培湛、黃兆儀及黃樹彬，以表彰他們對宗親會作出的貢獻。

出席當晚慶典的波士頓國威元老及偉健、光沐、紹培及開洪宗長外，還有聯成公所主席梁漢本，寧陽主席伍堅石與洪門譚錦超和梁爾操主席、伍胥山元老伍健平、協勝元老黃仕初、安良工商會元老鄧遐勳伉儷及邦板陳逸民、美國酒店華裔協會主席陳樂英、黃康、蔡裕明、湯鑫墀，羅維宗、陳韻莉、鄺達寧、伍國初、陳益祥、鄧學源、伍健朝、何偉文等四佰多人。

紐約黃氏宗親會經過135年的光輝歲月，凝聚大家的信任與支持，未來的錦鏽篇章期待與大家繼續同行，黃華清主席帶領下以創新為帆以傳承為舵，共同揚帆駛向更加璀璨的未來。

紐約華埠美國紐約黃氏宗親會日前舉辦135週年慶典
紐約華埠美國紐約黃氏宗親會日前舉辦135週年慶典

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