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陳偉濤律師分析生前信託和遺囑的區別

紐約訊
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生前信託和遺囑的區別是許多人在規劃遺產時需要了解的重要問題。無論是生前信託還是遺囑，這兩種工具都旨在確保資產按照個人意願分配，但它們在功能、執行方式以及成本上有顯著的不同。執業於法拉盛的陳偉濤律師與大家一起探討生前信託和遺囑的區別。

陳偉濤律師表示，首先生前信託和遺囑的區別之一，在於生效時間。遺囑只有在立遺囑人去世後才會生效，而生前信託在立信託人還活著時即可生效。這意味著，通過生前信託，立信託人可以在有生之年管理和分配資產，而遺囑則僅在過世後才能發揮作用。

其次，生前信託和遺囑的區別還體現在法律程序上。遺囑需要經過遺囑認證程序（probate），這是一項由法院監督的程序，可能既耗時又昂貴。而生前信託則可以避免遺囑認證程序，因為信託中的資產直接按照信託檔的規定進行分配。對於想要保護隱私和減少法律程序的紐約居民來說，這一區別尤為重要。

此外，生前信託和遺囑的區別還在於它們的靈活性和適用範圍。生前信託可以包含多種複雜的條款，例如管理未成年人的財產、對未成年人獲得信託財產的時間和額度設置特定的規則，避免揮霍浪費。而遺囑通常更簡單，主要用於指定資產繼承人、監護人和執行人。

成本也是生前信託和遺囑的區別之一。建立生前信託通常比起草遺囑更複雜，因此初始成本較高。然而，生前信託可以通過減少遺囑認證的費用和時間，長期節省成本。而遺囑的起草費用較低，但遺囑認證可能增加後期成本。

陳律師指出，在紐約生前信託和遺囑的區別也反映在資產保護上。生前信託能夠在立信託人喪失行為能力時，幫助管理資產。信託管理人可以根據信託條款接管資產管理，從而避免法院指派監護人的情況。而遺囑在立遺囑人去世前沒有任何法律效力，因此無法提供這一功能。在紐約生前信託和遺囑的區別還包括它們在遺產分配速度上的差異。由於遺囑需要經過遺囑認證程序，整個資產分配過程可能需要數月甚至數年。而生前信託則允許更快速地分配資產，特別是在遺產規模較大或包含多種資產類型的情況下。

總而言之，在紐約生前信託和遺囑的區別涵蓋了生效時間、法律程序、靈活性、成本、資產保護、稅務規劃以及修改方式等多個方面。陳偉濤律師建議，根據個人的財務狀況、家庭需求和遺產規劃目標，選擇合適的工具是確保遺產按照個人意願分配的關鍵。了解生前信託和遺囑的區別，可以幫助您更好地規劃未來，保護您的資產和家人。

陳偉濤律師擅長設立遺囑和信託，可以根據客戶切身需求靈活定制，能夠滿足客戶的多種財產規劃要求，辦理信託的類型包括生前信託及白卡信託等。如有財產規劃、設立遺囑、設立信託等方面的問題，歡迎致電諮詢。電話:718-766-2567，地址:3808 Union Street, Suite 9A, Flushing, NY 11354，網址:www.faan.com，電郵:[email protected]

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