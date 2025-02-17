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成功的職業故事從紐約人壽開始一位職場新手到職業經理人的蛻變

紐約訊
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紐約人壽分行經理周蓉芳以自身經歷提攜後輩，共創美好生活。
紐約人壽分行經理周蓉芳以自身經歷提攜後輩，共創美好生活。

紐約人壽職業經理人-周蓉芳，以其自身的經驗故事分享，希望能引領一些在就業道路上受挫或踟躇不前的僑胞有所方向。

周蓉芳說，我的職業故事始於一個大膽的嘗試。2012年，從中國移居美國紐約，離開了熟悉的環境，也開始了人生的新篇章。在此之前，她在國內一家中日合資服裝加工企業擔任日文翻譯長達十年。來美後也沒有明確的職業規劃，在面對全新的語言環境和生活壓力，一度在職業選擇的十字路口徘徊不定。經過多方考慮後，加入紐約人壽的她，開啟了從保險經紀到職業經理人的成長之路。

紐約人壽強大的培訓體系和細分的市場化銷售策略。與許多保險公司不同，紐約人壽為不同族裔的客戶提供多語種支援，包括英文、中文、韓文和西班牙文等，幫助代理人更好地服務各個社區。通過這些資源，她得以快速理解和熟悉各種保險與理財產品，同時根據客戶的需求制定個性化的服務方案。這種持續的學習和實踐，不僅讓周蓉芳掌握了專業技能，也速迅在行業中找到自己的定位。

真誠服務與腳踏實地的信念

周蓉芳說，在保險行業中深刻體會到，成功的關鍵在於真誠待人和腳踏實地。無論客戶的背景如何，只要用心幫助他們找到需求點、實現夢想，並提供細緻入微的服務，就能贏得信任。保險不僅是金融產品它和其他理財投資的區別，保險是愛與責任、承載著家庭幸福、代代相傳。幫助客戶規劃人生，實現夢想，這是她職業生涯中最大的成就感與動力。

現為紐約法拉盛分公司經理的周蓉芳，負責幫助更多職場新人找到職業方向，為他們提供培訓和經驗分享。作為團隊的一員，她始終希望通過自己的經歷告訴大家，只要努力和堅持，這個行業可以成為改變人生的最佳選擇。

周蓉芳介紹道，選擇加入紐約人壽，改變的不只是職業軌跡，更是整個人生的格局。她不僅實現了自身的成長，也為家人帶來了穩定的生活保障和福利。對於每一位正在迷茫中的人，周蓉芳想說：相信自己的選擇，堅持不懈地努力，未來一定超乎想像！還在為如何規劃職業而憂煩嗎?歡迎連絡紐約人壽職業經理人周蓉芳 Anna ，電話: 347-233-8960。

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