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大通銀行華埠分行慶祝農曆新年

紐約訊
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年初一摩根大通銀行華埠分行舉辦了熱鬧的農曆新年慶祝活動
年初一摩根大通銀行華埠分行舉辦了熱鬧的農曆新年慶祝活動

在年初一和年初二（1 月 29 日至 30 日），摩根大通銀行華埠分行舉辦了熱鬧的農曆新年慶祝活動，包括了喜慶熱鬧的舞獅和傳統糖畫。

年初二，大通銀行Consumer Banking的執行長珍妮佛·羅伯茲（Jennifer Roberts）在大通銀行華埠社區經理Jane Wu 陪同下參觀華埠分行，與分行的團隊進行了互動，隨後參觀 Welcome to Chinatown「歡迎來到唐人街」，該組織是一家致力於支持當地小型企業和促進社區發展的非營利組織。

摩根大通正在為「歡迎來到唐人街」機構提供資助，旨在幫助當地企業蓬勃發展。該補助金透過支付傳統企業的租賃費用，探索企業主的轉型策略來使它們繼續成為社區不可分割的一部分。這項資助還為「歡迎來到唐人街」提供資源，以開發有利於該地區的新商業模式。這項資助措施符合大通公司促進經濟成長和社區穩定的策略。

「我們很自豪能夠成為充滿活力的華社區的一部分，並且很高興與大家一起慶祝蛇年，」大通華埠社區經理 Jane Wu 說道。「“我們與 Welcome to Chinatown 的合作對於支持當地企業和保護社區的豐富傳統至關重要。我們共同致力於促進經濟增長並確保華埠的長期繁榮。」

大通銀行Consumer Banking的執行長珍妮佛·羅伯茲（Jennifer...
大通銀行Consumer Banking的執行長珍妮佛·羅伯茲（Jennifer Roberts）新年期間訪問華埠

華埠 摩根大通 羅伯茲

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