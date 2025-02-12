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金神賭場舉行盛大賀蛇年活動

紐約訊
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金神高層為醒獅點睛，中為總裁兼總經理Jeffrey Hamillton，左為國際部負責人梁世傑先生。
金神高層為醒獅點睛，中為總裁兼總經理Jeffrey Hamillton，左為國際部負責人梁世傑先生。

承續多年來的傳統，康州金神大賭場（Mohegan Sun Casino）於2025年2月9日舉行了盛大的蛇年農曆新春慶祝活動。

慶祝活動安排在亞洲頂級音樂組合動力火車（Power Station）在金神體育館（Mohegan Sun Arena）的《都是因為愛 Because of LOVE》世界巡迴演唱會之後的第二天，為歌迷及客人提供一個完整的農曆新年慶祝體驗。星期六晚上動力火車用深情旋律與澎湃能量點燃新年氣氛，星期日大家參加熱鬧喜慶的傳統新年慶祝活動，對旅居海外的華人來說，是一個很好的體驗，每年都吸引數千人到現場，今年亦不例外。

今年的慶典有舞獅、傳統表演以及新春祈福等一系列節目，是美東地區農曆新年慶祝活動最豐富的一埸賀年活動，是許多華人的賀年保留節目。

整個新年期間金神賭埸張燈結綵，充滿喜慶的氣氛。賀年活動準時中午12時從金神名店街開始，首先是由傳統的財神爺大派紅包。財神爺在現場向賓客派發象徵財運與福氣的紅包，並與民眾親切合影留念。同時，美國華裔小姐亮相活動，陪伴賓客共同慶祝新春佳節，與客人互動拍照，成為一道風景線。下午2時至3時進入賀年活動的高潮，作為賭埸華語服務中心的旭日廣場（Sun Patio）舉行了醒獅爆竹賀歲活動，同時在室外燃放新年炮竹驅惡辟邪，迎來新的一年好運到。隨後獅隊開始在賭場各廳及名店街巡遊，向店家及客人拜年，大家跟隨在後，一起行大運。整個活動熱鬧非常，一派喜氣。

金神大賭場是世界聞名的博彩娛樂勝地，每年都安排很多精彩的娛樂節目，更多活動具體詳情，請瀏覽金神中文網站mohegansun.com/888，小紅書關注@康州金神MoheganSun，微博關注@mohegansun金神，或致電亞洲市場部貴賓免費熱線：1.877.999.9977。

財神爺派紅包和華裔小姐向大家拜年。
財神爺派紅包和華裔小姐向大家拜年。

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