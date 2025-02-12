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法拉盛老牌如意珠寶以現金高價大肆收購黃金

紐約訊
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圖: 法拉盛好聲音第十屆第一場初賽於2025年1月24日圓滿閉幕，主辦方與參賽者大合照留影。
圖: 法拉盛好聲音第十屆第一場初賽於2025年1月24日圓滿閉幕，主辦方與參賽者大合照留影。

法拉盛老牌如意珠寶負責人梅麗娜（LINA MEI）說，隨著川普上臺再任美國總統，市場起伏動盪，充滿不確定性。而最具保值避險功能的黃金，其國際價格已飆至大約$2,700的高價位。故此，該公司現正以現金高價大肆收購黃金，敬請各界多多利用此一套現佳機。

梅老師提示，如果賣黄金給如意珠寶，該公司收的手續費很低。梅老師建議手上有黃金的人，不妨趁高價脫手，賺取差額利潤。另一方面，如果顧客向如意珠寶購買黄金，也可省很多手工費。總之，無論買與賣黃金，該公司都予優惠，敬請各界踴躍認明交易惠顧。

梅老師說，隨著美聯儲在內的主要央行開啟降息週期，疊加全球地緣局勢升級，金價在2024年屢創歷史新高，成為去年表現最佳的資產之一。金價從去年年初約2,000美元一盎司一路上漲，年內40次創下歷史新高，也創下14年來超過26%的最大年度漲幅。

梅老師同時在法拉盛創立如意珠寶已有23年，以及紐約聚寶拍賣（LINA MEI JEWELRY & AUCTION）13年，線上線下齊頭並進，業務突飛猛進。她除專擅現金高價收購黃金外，每天還在自家頻道---Lina Mei YouTube上直播介紹珠寶，像是鑽石、大量GIA白色裸鑽、彩鑽，GIA 紅、藍、綠寶，以及珍貴罕見的亞歷山大變石、星光紅寶、星光藍寶、帕帕拉恰等。

多年前，自GIA美國寶石學院畢業的梅老師，有23年珠寶銷售和收藏經驗，是資歷深厚的珠寶鑑定師，對本行高度關注並潛心鑽研。她通過紐約聚寶拍賣的管道出售珠寶，途徑有三： 1. 微信拍賣，每天舉行，歡迎各界加入梅老師的微信競拍群； 2. 私人洽購，天天舉行； 3. 網路結合現場拍賣，一年舉辦2-3期。梅老師建議收藏同好，以藏養藏，等到收藏到一定程度與規模時，不妨買賣部分藏品，測試一下自己的眼光與膽識。

公餘之暇，梅老師熱心公益，積極投身社區活動。她為了從社區挖掘藝文娛樂人材，以如意珠寶的名義，於2024年舉辦第七屆辣媽競芳華總決賽。2025年1月24日，如意珠寶亦曾舉辦法拉盛好聲音第十屆第一場初賽，得到社區熱烈回響，紛紛報名參賽與贊助。目前法拉盛如意珠寶再接再厲，繼續籌組「法拉盛好聲音」賽事，歡迎歌唱好手踴躍報名，共襄盛舉。

如意珠寶暨紐約聚寶拍賣電話:  917-881-1647，917-699-6668，微信： linamei12345，電郵： [email protected]，地址： 135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

法拉盛 拍賣 微信

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