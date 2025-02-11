格力電器聯袂紐約家電舉行一年一度新品介紹會 現場近400名專家技術人員與會盛況空前

格力電器聯袂紐約家電舉行一年一度新品介紹會現場盛況空前。

日前，格力電器聯袂紐約家電在紐約的Terrace on the Park舉行了一年一度的新品介紹和維修保養再訓練活動。紐約家電是美東地區格力電器唯一指定的代理商，所有在紐約家電售出的格力產品均可享受紐約家電提供的12年保修服務。紐約家電是美東地區最大的電器經銷商，門店遍佈皇后區 、布魯克林區和長島 ，公司擁有近千名安裝師傅，為消費者提供「隔天安裝服務」，並擁有完善的執照和高額的工程保險 。

據格力電器的銷售總監Susana Xu介紹了格力電器自成立以來堅持產品質量為第一優先，恪守誠信經營的宗旨，以客戶需求為導向，嚴抓品質源頭控制和體系建設，努力實現「零缺陷、零售後」的目標。公司成立初期主要依靠組裝生產家用空調，現已發展成為多元化、科技型的全球工業集團，產業覆蓋空調、生活電器、高端裝備、通信設備等領域，產品遠銷160多個國家和地區。

紐約家電的負責人Michael強調，紐約家電的優勢在於貨品齊全、價格公道、服務專業。他表示，紐約家電非常榮幸能與格力結成戰略合作夥伴，不僅可以輔助格力在北美市場站穩腳跟，也讓紐約家電的優秀合作夥伴關係更加穩固。Michael還指出，格力商用空調在空調領域已經非常成熟，不僅超越了國內外的同類產品，在新品的研發和生產方面更是遙遙領先。紐約家電非常榮幸能協助格力走進北美廣大華人僑胞的家庭中。

此次活動吸引了近400位的行業專家和媒體代表參加，現場氣氛熱烈。格力電器展示了多款最新的家電產品，包括智慧節能空調等，這些產品不僅具備先進的技術性能，還注重環保和節能，符合現代消費者的需求。現場承包商，技術安裝人士對這些新品表現出濃厚的興趣，紛紛上前和格力現場的專家進行了諮詢和交流。除了新品介紹，活動還設有維修保養再訓練環節。格力電器的技術專家為參加者講解了家電維修和保養的最新技術和方法，並進行了現場演示。參加者們認真聆聽，並積極參與互動，現場氣氛十分活躍。活動結束後，參加者們對此次活動給予了高度評價。他們表示，通過這次活動，不僅瞭解了最新的家電產品和技術，還學到了實用的維修保養知識，受益匪淺。

欲瞭解更多關於紐約家電和格力的相關產品和服務請致電：866-950-5698。