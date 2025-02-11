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賓州金鋒大賭場爆竹鑼鼓迎蛇年祥獅獻瑞添福氣 財神駕到財源廣

紐約訊
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賓州金鋒大賭場日前慶祝農曆新年的到來，祥獅采青獻瑞，財神幸運紅包大放送，爆竹、鑼鼓聲中喜迎蛇年。
賓州金鋒大賭場日前慶祝農曆新年的到來，祥獅采青獻瑞，財神幸運紅包大放送，爆竹、鑼鼓聲中喜迎蛇年。

爆竹一聲除舊歲，祥獅獻瑞好運來。位於賓州伯利恆(Bethlehem)的金鋒大賭場(Wind Creek Bethlehem)，於上周舉行新春賀年博彩慶祝儀式，現場請來醒獅團慶祝2025農曆新年到來，在爆竹鑼鼓聲中，祥獅采青賀新歲，開啟蛇年新運勢，現場喜氣洋洋，熱鬧非凡。

鴻運當頭迎新年，財源廣進喜連連。慶祝儀式當天，祥獅在賭場廣場采青博彩後，進入賭場內，將新年好運勢及熱鬧的氣氛帶給眾家博弈客，並有財神爺發送幸運紅包。許多博弈客爭相索取，博好彩、沾喜氣。現場充滿鑼鼓聲、歡笑聲、輪盤聲、骰子聲、贏錢歡呼聲，聲聲祝願人人新的一年鴻運當頭，財源滾滾，盆滿缽滿。

金鋒大賭場是一家結合博弈、休閒、購物消費於一體的度假中心，原名為紳士賭場(Sands Casino Resort Bethlehem)，2019年後改為現名。該賭場有超過2000多台最新型的角子機、150多台牌桌，以及深受眾多博弈客喜愛、戰況激烈的Poker Room。喜愛運動博彩的民眾，可以利用該賭場的Sportsbook，透過現場或線上下注，為自己心愛的球隊加油，添加博弈的樂趣。

在休閒方面，該賭場AAA四顆鑽石級的旅館，兩棟樓有超過550間房，配備舒適豪華頂級床、名家設計個人化衛浴設備、免費高速上網服務，還有男女老少都喜愛的購物中心，為到訪者打造一個暫離喧囂的世外桃源。美食區現有starbucks、Signature cakes and pies、Chopstick、Urban Table、The Market Gourmet Express、Chop House、Steelworks Buffet & Grill、Twisted Tees等著名餐廳入駐，美食廣場提供各國麵食、小吃、點心及飲品。賭場內的購物中心現有Coach、Tommy Hilfiger、Michael Kors、Famous Footwear、Chico’s、Guess、Kay Jewelers等商店入駐，購物中心內還有適合全家同樂的遊樂場以及可供表演的舞台。該賭場的舞台經常舉辦各類演唱會或表演，如今年第一季將有Michael Jackson History Show、Dancing With The Stars LIVE!、Sam Morril : The Errors Tour、The Best of The Eagles、以及紀念貓王90歲冥誕的(The 3 Kings Ultimate Elvis 90th Birthday Experience)等精彩可期的表演，詳細演唱會信息，請至該賭場官網查詢。該賭場設有三間寬敞大型會議場廳，搭配550間酒店房及各式各類美食餐廳，可供舉辦會議、研習會及婚禮。如需預訂，可聯繫該賭場東方市場部。

新春期間可以到金鋒大賭場小試手氣，也可利用周末時光帶全家到賓州郊外的伯利恆，遠離令人心煩氣躁的都市生活，小住幾天沉澱心情，為新的一年展開新的氣象。

由執行副總裁劉百理所帶領的東方市場部，每年新年期間舉辦新春賀年博彩慶祝儀式，將農曆新年熱鬧非凡、喜氣洋洋及鴻運連連的氣勢帶給美國社會。金鋒大賭場(Wind Creek Bethlehem)地址：777 Wind Creek Blvd., Bethlehem, PA 18015，中文服務專線：484-777-7273。有關賭場詳細信息、預訂會議、婚禮場地、預約酒店及演唱會信息，請瀏覽該賭場官網：www.windcreek.com。

賓州

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