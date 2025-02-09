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中華航空公司北美地區 【浪漫情人節】優惠促銷

【紐約訊】
華航推出即日起至2月23日間購買於5月15日前自美加出發（含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約及溫哥華）至亞洲各大城市的航班最高可享88折優惠。
華航推出即日起至2月23日間購買於5月15日前自美加出發（含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約及溫哥華）至亞洲各大城市的航班最高可享88折優惠。

有多久沒跟您心愛的情人前往亞洲共享甜蜜時光?有多久沒與您牽手一輩子的另一半回味過往幸福滋味！中華航空於北美地區隆重推出「浪漫情人節」優惠促銷活動，圓每對佳偶前進亞洲旅遊夢，透過機上優質服務、美味的餐點，開啟您與另一半沉浸於亞洲陽光、沙灘、美食的浪漫旅程。

本次華航【浪漫情人節】促銷方案，舉凡於2025年2月10日至2月23日期間，購買於2025年5月15日前自美國以及加拿大出發(含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華)至亞洲各大城市之航班，全航線、各艙等之精緻(Standard)、樂活(Basic)票價，至多可享有八八折優惠，限時開賣!! 快跟華航一起寵愛您的摯愛，在旅程中激盪出更多愛的火花!

　　

華航集團是最早耕耘於台灣以及北美地區兩地的航空公司，一直是北美民眾前往台灣、銜接亞洲旅程的首選， 提供在地僑民以及商務人士便利地往返台灣及亞洲各地綿密航點。近來，華航大幅提升機上餐飲，台灣出發美加地區航班全艙等導入米其林三星「頤宮」餐廳餐點，亦與台灣著名手搖飲品牌「五桐號」推出獨家飲品及甜點，滿足您的味蕾，甜蜜在心頭！另外，自去年推出商務艙MOSCHINO聯名機上旅行包，以及全球首次聯名豪華經濟艙的Roots機上旅行包頗受好評，都是您旅程中不可錯過的點滴。

本次促銷為華航2025年北美地區首波促銷，千萬別錯過本次優惠，期許您擁有一個浪漫滿滿的情人節！詳情請洽華航官網( www.china-airlines.com )、華航Facebook/Instagram粉絲專頁或各大旅行社。(本活動有部分優惠條件限制)

中華航空成立於1959年，全球員工超過1萬人，集團機隊達109架。華航秉持企業永續經營，長期推動友善環境與促進社會經濟發展；致力滿足每一位重視飛行體驗的旅客，成為台灣首選航空公司。華航是天合聯盟19個成員之一，透過天合聯盟綿密的航網，每天飛航超過13,600個航班，往返全球160多個國家、超過1,000個航點。華航持續推動安全、優質的飛航品質及環保、創新的用心服務，提供旅客滿足安心的完美旅程，也為貨主安排便捷完善的運送服務。

華航近年榮獲國內外重要肯定包括連續8年入選國際最權威的永續發展指標「道瓊永續（DJSI）指數」，獲評全球航空業第一名；國家企業環保獎最高榮耀「巨擘獎」認證；蟬聯「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」及入選「富時永續指數系列成份股（FTSE4Good Index Series）」及「臺灣永續指數」；並獲頒臺灣民航界最高榮譽「金翔獎」、《環旅世界》評選「北亞最佳航空」、Tripadvisor旅客票選「亞洲最佳大型航空公司」、航空乘客體驗協會APEX五星航空獎。

舊金山 洛杉磯 加拿大 三星 道瓊

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