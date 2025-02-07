和美五糧液 五洲慶新春冠名贊助紐約華人網協新春晚宴

五糧液冠名贊助紐約華人網協新春晚宴

「中國的、世界的五糧液」在2025新春來臨之際，攜手美國大文行酒業有限公司(Diamond Hong Inc.)，冠名贊助紐約華人 網球協會的迎春晚會。適逢網協成立40周年，200多球友們載歌載舞，在五糧液美酒的助興下，洋溢著歡樂慶祝的氣氛，達到「和美」境界。

在五糧液全美代理商美國大文行酒業的精心策畫下，晚宴由五糧液雞尾酒開始，當晚美國酒調酒師調出的五糧液雞尾酒是宴會的一個大驚喜，他有效地運用多種果汁和副酒來搭配五糧液特有的醬香，調出清新可口的味道，使平常不太喝中國酒的女賓亦大為驚艷，爭相續杯。

今年是紐約華人網球協會成立四十周年，這個協會數百位成員來自大紐約的各區，包括各行業的精英、企業家、投資 人、專業人士等，平常在各大球場以球會友，活力十足，是一個相當活躍的群體。大家在球場上真刀真槍，每球必爭，新春晚宴大家則以另一面目出現-翩翩君子，窈窕淑女，盛裝出席！球友相逢份外親。球友們載歌載舞，自始至終洋溢著歡樂的氣氛。華人網球合唱團首次登臺表演了精心準備的合唱曲目，眾多球友也引吭高歌，展現各自的絕活和風采。舞池中更有紅男綠女，花枝招展，翩翩起舞！球友中五糧液的粉絲不少，當晚大家開懷痛飲，高舉五糧液盡情歡慶，期待新的一年在球場上繼續享受網球帶來的快樂和友誼！這是一場文化、體育與美酒的和美配合，大家口有餘香，很好地呼應了「和美五糧液，五洲慶新春」的晚會主題。

去年上海舉行的中國品牌日晚會上揭曉了「2024外國人喜愛的中國品牌」榜單，五糧液成功入選該榜單，並在食品飲料類品牌網路投票 環節獲得最多投票點贊，成為獲得投票點贊數最多的酒類品牌。這是五糧液2022-2024年連續三年獲評「外國人喜愛的中國品牌」，五糧液成為中國品牌走向世界舞臺的代表和縮影，美國大文行酒業正是助力五糧液走向全球的重要合作伙伴。

近年五糧液走進紐西蘭、智利、巴西等國家和中國香港等地區，開展「和美全球行」跨國文化交流系列活動，傳遞「和美」共鳴，助力全球不同文明交流融合、和美共生，為中國白酒持續「走出去」，深入踐行國際化提供了有益借鑒。

在國際權威品牌價值評估機構Brand Finance發佈的《Brand Finance2024年度全球品牌價值500強》榜單上，五糧液品牌價值達258.95億美元，位居全球第75位，獲得全球白酒品牌最高評級AAA+級，進一步提升了品牌國際影響力和美譽度。

五糧液相關負責人表示，將繼續堅定邁向世界的步伐，深化全球佈局，瞄準國際一流，講好中國白酒「和美故事」，全力打造具有全球影響力和美譽度的中國白酒品牌，不斷引領中國白酒飄香世界、享譽世界。

作為五糧液走向世界的重要夥伴，美國大文行酒業有限公司以其雄厚的實力，致力將中國頂級名酒推向世界舞臺。美國大文行酒業是全美最大的中國名酒進口和分銷商，在東西二岸均設有倉庫和分銷團隊。大文行網站：www.diamondhong.com，訂貨電話：(718) 832-1188 ，紐約總公司：211-239 41st Street, Brooklyn, New York 11232。