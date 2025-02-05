蛇年吉祥賀新年世界日報攜手眾商家 在時報廣場大屏幕賀歲蛇年新春

世界日報 攜手13家知名品牌，協力為在美華人 社區創作了賞心悅目的農曆新年賀年影片，作為蛇年的第一份禮物。身為全球矚目的地標建築，紐約時報廣場一號樓One Times Square的巨型屏幕高達280英呎，是新年祈福和品牌展示的重要地標，每年吸引無數遊客和當地居民駐足或拍照留念。在2025年起始之際，世界日報有幸連續六年與優秀企業合作推出新春廣告，從1月27至30日，每晚九點通過巨型屏幕向全球華人送上最真摯的祝福。

世界日報記錄了此次活動的盛況，製作特別視頻並已於1月28日上線於世界新聞網 worldjournal.com，邀請各位讀者共同見證這些企業的風采，及其對中華文化的傳承與弘揚。此次活動旨在凝聚華人社區，攜手迎接充滿希望與發展的蛇年。