雲頂世界50億重建願景沉浸式體驗中心揭幕 展示創建住房和創新園區未來社區投資

紐約市雲頂世界日前為其50億重建願景沉浸式新體驗中心舉行剪綵儀式。

紐約市 雲頂世界（Resorts World New York City）於日前在其新體驗中心舉行隆重剪綵儀式。這一創新場館，旨在展示其50億美元的變革性重建願景。嶄新的體驗中心位於雲頂世界豪華大廳內，邀請本地居民、利益相關者和訪客沉浸於這項跨越13年社區合作的劃時代提案。該提案承諾有望重新定義皇后區 的未來。

設有3D模型和視頻屏幕的體驗中心，讓訪客有機會親身感受未來式場地，了解這項耗資數十億美元投資 如何創造35萬平方英尺的會議、會展和娛樂空間；打造全球最大的賭場之一；新增約30個餐飲選項；同時創造超過10,000個新的就業機會，並促進Aqueduct區域的經濟發展。另，該園區的酒店容量將增至現時的四倍，共計2,000間客房，距離甘迺迪國際機場僅幾分鐘路程之遙。

雲頂美東總裁羅伯特．德薩爾維奧（Robert DeSalvio）表示，「今天標誌著我們更接近實現東南皇后區以及整個區域潛力的重要一步，隨著紐約市名勝世界體驗中心的啟動，我們正在開啟新的篇章。十多年來，我們很自豪能與東南皇后區社區共同成長。如今，這座通向未來的中心將讓我們的社區看到，世界級的娛樂場館、新的會議空間和數英畝的新綠地是如何變為現實。」

體驗中心由 Perkins Eastman 設計，與雲頂世界和社區共同合作，為居民提供一個了解計畫規模並學習即將推出的勞動力和採購機會的場所。展示的兩個模型由 Arch Box 製作，在資深模型製作師 Richard Tenguerian 的指導下完成。

Perkins Eastman的合夥人阿爾貝托·卡瓦列羅（Alberto Cavallero）稱:「我們很自豪能與紐約市名勝世界合作，將他們對皇后區未來的願景變為現實。體驗中心旨在營造一種歡迎且互動的氛圍，讓社區能夠親眼見證這項計畫的龐大規模。我們迫不及待地看到皇后區居民走進這個中心，真正了解這項計劃將如何實現他們的期望。」

體驗中心的揭幕是雲頂世界爭取紐約州博彩委員會授予商業博彩執照努力的最新里程碑。如果獲得批准，雲頂世界將啟動一項50億美元的擴建計劃，包括拉斯維加斯風格的博彩設施、最先進的娛樂場館、酒店和新增綠地的建設。該計劃已獲得當地領袖、工會組織和社區組織的支持，他們熱切期待這項投資為社區帶來的變革性影響。