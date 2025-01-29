蛇年吉祥賀新年世界日報攜手眾商家 在時報廣場大屏幕賀歲蛇年新春

世界日報攜手13家知名品牌，協力為在美華人 社區創作了賞心悅目的農曆新年賀年影片，作為蛇年的第一份禮物。身為全球矚目的地標建築，紐約時報廣場一號樓One Times Square的巨型屏幕高達280英呎，是新年祈福和品牌展示的重要地標，每年吸引無數遊客和當地居民駐足或拍照留念。在2025年起始之際，世界日報有幸連續六年與優秀企業合作推出新春廣告，從1月27至30日，每晚九點通過巨型屏幕向全球華人送上最真摯的祝福。

同時，世界日報將記錄此次活動的盛況，製作特別視頻並於1月28日上線於世界新聞網worldjournal.com，邀請各位讀者共同見證這些企業的風采，及其對中華文化的傳承與弘揚。此次活動旨在凝聚華人社區，攜手迎接充滿希望與發展的蛇年。

Kevin Byrd & Brown Byrd Foundation Inc.

多年來致力於提昇公衆對前列腺癌的防治意識，並通過不斷的宣傳和教育挽救了無數生命。Kevin Byrd是該基金會的創始人及總裁，他曾擔任“美國100名黑人”組織的健康主席，並長期領導長島非裔美國商會的健康倡導工作。他的努力贏得了國際社會的廣泛讚譽，包括來自美國政界及其他國家領導人的表彰。該基金與社區深入合作，提供前列腺癌的早期篩查和治療資源，不僅爲患者提供了希望，還爲數以千計的家庭帶來了福祉。

子漢集團

子漢集團成立於2015年，專注於餐廳品牌的策畫和設計，提供北美市場客戶全面的品牌戰略、場景設計、供應鏈管理和整合營銷服務。擁有14家餐飲品牌，多次被主流媒體報導，獲得社交媒體好評，包括米其林推薦的「江南」、時代廣場的「友情客串」、上海生煎包的「Gold Bao」和美式中餐的「Kungfu Duck Express」。子漢集團致力提升餐飲體驗品質，通過融合不同文化元素滿足市場需求，為客戶帶來獨特餐飲體驗。祝願全球華人新春吉祥、事業順利、家庭幸福！

美國夢超級購物娛樂中心

美國夢位於新澤西州東拉瑟福特市，與曼哈頓相隔僅15分鐘車程。毗鄰梅多蘭茲體育中心--NFL兩支球隊的主場。中心總面積達600萬平方英尺，涵蓋400多家零售店、30個娛樂項目以及各種風味餐廳，爲消費者提供一站式購物與娛樂體驗。第二期還將增設四家五星級酒店、一座國際會展中心及一處頂級賭場，進一步提昇整體服務水平。未來將以總面積600萬平方呎，成北美最大綜合商業中心。中心首期項目包括全美最大的室內滑雪場、夢幻水上樂園以及令人驚嘆的觀景摩天輪，每天都吸引着大批遊客前來體驗。

螺霸王

廣西螺霸王食品科技有限公司成立於2015年，是一家集研髮、生産、銷售於一體的綜合型食品企業，專注於柳州預包裝螺螄粉和螺螄鴨腳煲的生産。公司始終秉承“柳州人更愛吃的柳州螺螄粉”理唸，不斷優化産品品質和口味，力求爲消費者帶來正宗的柳州美食體驗。

近年來，螺霸王在全球範圍內的品牌影響力不斷提昇。根據數據顯示，其産品連續四年榮獲“中國螺螄粉出口額第一”，並在2019-2022年連續四年位居全國線下螺螄粉銷量第一。螺霸王的産品已成功進入海外70多個國家和地區，通過16個平颱開展跨境電商業務。值此新春佳節，螺霸王與全球華人共同慶祝，期待未來繼續推動柳州螺螄粉在國際市場的蓬勃發展！

樂錦記

安徽樂錦記食品有限公司成立於2004年，專注於中國傳統糕點的生產與創新。經過多年專業經營，公司現已成為中國傳統糕點行業的領導品牌，與國際大型連鎖商超如家乐福、沃爾瑪保持緊密合作。他們的理念是，“為民眾供美味，為員工贏發展，為夥伴創利潤，為社會謀福祉。”

樂錦記的產品覆蓋多種傳統與創新口味，深受消費者喜愛。公司在全球市場上的布局日益擴大，業務範圍涵蓋歐美、東南亞、新西蘭和澳洲等多個地區。為提升生產能力，樂錦記投資超五億元建設的二期園區即將投產，預計年產量達6萬噸，成為全國最大的單個工廠烘焙生產基地。值此新春佳節之際，樂錦記攜全體員工向全球華人拜年，祝大家蛇年大吉。

烏江

重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司是中國醬醃菜行業首家上市公司，專注於榨菜、下飯菜和調味菜的研髮、生産及銷售。自成立以來，烏江品牌憑藉優質的産品和嚴格的品質控製，成爲全球消費者餐桌上的常備選擇。集團總部位於重慶涪陵，擁有8家生産廠、7家原料廠及附屬車間。公司設有30萬噸原料髮酵窖池、17條自動化生産線和1個數字化車間，年産能力達24.8萬噸，確保産品的穩定供應和高品質。

烏江品牌在國際市場上同樣表現卓越，致力於産品出口與全球市場開拓。目前，烏江繫列産品已覆蓋包括海外80多個國家和地區。未來，烏江集團將繼續致力於爲消費者提供健康美味的佐餐食品，推動榨菜文化走向世界。

融創立方

融創立方産業加速器成立於2016年4月，坐落於中國甘肅蘭州，以“創新”、“融合”、“協同”爲核心理唸，致力於構建一個麵向中小企業與初創團隊的資源整合與創新生態圈。 加速器依托本地深厚基礎和國際化資源網絡，圍繞創業孵化、項目陪跑、就業服務、知識産權保護、産業並購等多個關鍵領域提供專業服務，搭建了覆蓋全生命週期的創業支持體繫。融創立方在跨境電商領域和數字化轉型方麵表現尤爲突出，通過與高校、企業深度合作，探索産業鏈融合新模式，積累了豐富的成功案例，幫助多家中小企業實現從初創到擴張的飛躍。新春到來之際，融創立方將繼續秉承協同發展理唸，爲全球華人創業者和企業家提供更多創新支持，共同迎接新的商業機遇。

Hi Fry新型連鎖休閒中餐速食品牌

Hi Fry中式速食品牌創新性地將傳統中餐風味與美國市場對便捷、快速的消費需求相融合，為顧客提供美味且經濟實惠的用餐選擇。品牌核心理念在於簡化中餐製作流程，同時保留其正宗口味，以全新方式讓更多人享受到地道的中華美食。

Hi Fry採用現代化的自動化設備，重塑中餐製作方式。在廚房環節，自動炒菜機能夠精准掌握火候與調味比例，輕鬆完成從爆炒青菜到宮保雞丁等多種經典中式菜肴的製作。操作人員只需負責食材備料與簡單的設備維護，大大降低人工成本。此外，Hi Fry還運用了數位化的菜品管理系統，進一步簡化了訂單管理與出餐流程，讓每位顧客的用餐體驗更加便捷。品牌未來將繼續致力於推動中式速食的現代化轉型，讓中餐在國際市場上更具競爭力。

米婆婆

湖北米婆婆生物科技股份有限公司自2004年成立以來，一直致力於穀物發酵的研究與創新。作為高新技術企業，公司以液態調味、健康飲品、休閒零食及低度發酵酒為核心業務板塊，積極推動中國米酒文化走向世界。

米婆婆擁有湖北省內首個5G智慧化工廠，年產能包括10萬噸米酒及米酒飲料，5萬噸健康酒。旗下明星產品「甜香酒釀」採用傳統工藝製作，不添加蔗糖與脂肪，風味醇正，成為健康消費者的首選。這些產品已暢銷全球20多個國家與地區，在海內外市場贏得了良好的聲譽。 未來，米婆婆將繼續致力於將中國傳統發酵工藝與現代科技結合，為消費者提供更多優質產品，並以文化自信迎接全球市場的挑戰。

喜之郎

廣東喜之郎集團有限公司成立於1992年，專注於果凍佈丁、海苔、奶茶及巧克力餅幹四大繫列産品的研髮、生産和銷售。公司旗下擁有多個知名品牌，包括「喜之郎」、「優樂美」等，爲消費者提供豐富多樣的高品質食品選擇。

喜之郎集團總部位於廣東深圳，固定資産逾100億元，現有管理、營銷、研髮及生産員工1.5萬人，設有四個現代化的生産工業園，已成爲引領中國食品生産規範潮流的現代化企業。 在全國範圍內，喜之郎建立了完善的銷售網絡，設有40多個分公司和辦事處，擁有超過1000個經銷商及上萬個分銷商。産品不僅覆蓋中國各地，還遠銷歐洲、北美、南美及東南亞等海外市場。集團通過不斷優化供應鏈和提昇産品質量，致力於爲消費者帶來更高的生活品質。

旺旺

旺旺品牌起源於1962年成立的宜蘭食品工業股份有限公司，並於90年代初期進入中國大陸市場投資建廠。經過多年的發展，旺旺的足跡已遍佈亞洲、非洲、北美洲、中南美洲、大洋洲和歐洲的66個國家和地區，成爲全球知名的食品飲料品牌。

2008年，旺旺食品飲料業在香港成功上市，標誌着其在國際資本市場的重要地位。除食品飲料業外，旺旺還涉足媒體、保險、醫療、酒店等多個領域，實現了多元化發展戰略的穩步推進。旺旺産品以卓越的品質贏得了消費者的青睞，而集團也始終秉持差異化的産品策略，致力於不斷創新，使每款産品在獨具特色的同時兼顧健康與美味，爲消費者提供最佳的消費體验。

天潤奶啤

作為中國唯一一家源自於新疆 天山的知名乳製品品牌，天潤乳業自成立以來一直堅持甄選北緯45度，新疆天山冰川帶牧場，自產自銷，將天山牧場的牛奶 帶給全世界。同時積極開發多樣產品線，推出了純牛奶、乳飲、特色優酪乳等90多種產品。

而其奶啤產品線，天潤奶啤則是一款乳製品乳酸菌飲料；以新疆天然新鮮牛奶為原料，添加白砂糖等輔料經乳酸菌、 酵母菌二次發酵，灌裝滅菌而成。只選用新疆天然牛奶，經過2次發酵工藝，在不添加啤酒的情況下依舊保證了其綿密的泡沫和豐富的口感，具有牛奶濃郁奶香的同時兼備啤酒的純正醇香，入口後可同時感受牛奶和啤酒的雙重口感頗為特別，已經成為新時代年輕人開車聚會的不二首選。

紐約畫廊

紐約畫廊致力於促進全球文化與藝術的交流，以專業且多元的視角展開，成為傳遞世界文化的重要橋樑。在猶如藝術創作流動般的互動中，紐約畫廊旨在推動文化遺產和未來藝術形式的發展，掀起一股全新的進步與創新浪潮。通過紐約畫廊，藝術家以獨特的方式展示他們對世界的觀察與理解。

紐約畫廊不僅是一個展覽場所，更是文化的彙聚點，凝聚來自世界各地的藝術精髓，激發不同文化之間的碰撞與共鳴，不斷突破藝術創作的邊界。鼓勵藝術家不拘泥于特定的媒介或風格，而是大膽挑戰傳統，探索全新的表達方式。這種開放的態度使紐約畫廊成為真正的創意實驗場，為未來藝術的發展提供了全新的可能性。詳情請諮詢：[email protected]。值此蛇年到來之際，紐約畫廊祝願大家如靈蛇般靈動敏捷，開啟充滿創造力與希望的新篇章！願蛇年吉祥，萬事如意，藝術長青！