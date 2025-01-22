我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官擋下川普限制「出生公民權」的行政命令

快速蔓延的休斯大火成為南加州最新威脅

第十九屆 迎春接彩為華裔社區增添春節氣氛

【紐約訊】
19屆迎春接彩記者會各來賓合影
19屆迎春接彩記者會各來賓合影

19屆迎春接彩記者會各來賓合影
19屆迎春接彩記者會各來賓合影

第十九屆迎春接彩年宵會將於1月25和26日正式舉行，活動由美國亞裔活動中心主辦並將攜同紐約八個亞裔社區(包括：中國、馬來西亞、印尼印度、菲律賓、泰國緬甸、韓國)的非牟利團體在法拉盛天廣商場Tangram (地址：133-33 39th Ave. Flushing NY 11354)分別以美食、文藝、服飾、歌舞等節目慶祝農曆新年的來臨。

第十九屆 迎春接彩活動由上午十一點至下午四點1/25 和 1/26 兩天，每天均安排了多姿多采的表演台上節目絕不重複。

活動會場將設有五十多台展桌，十分熱鬧。除了展銷年花、年貨、商品、美食、工藝品之外，紐約詩畫琴棋會多位書法家將會即席揮毫寫春聯，讓民?把喜樂吉祥的字畫帶回家。財神爺也將出現活動現場和大家拍照並且主持抽獎，今屆大獎是由Hyatt Hotel 送出的豪華酒店套房住宿包早餐。

台上歌舞分別由八個不同的國家藝術團體聯合演出。民眾有機會欣賞到專業的中國歌舞、服飾驚艷的泰國歌舞、緬甸歌舞、印度舞、印尼舞、馬來西亞舞、菲律賓舞和韓國舞等。八國藝術難得同台演出不容錯過！

除舞蹈外當然小不了亞洲美食港式小吃、中國菜、馬來美食、緬甸咖啡、泰國菜、印度菜、菲律賓菜、素食等等，絕對是美味佳餚；既可現場享用，又可購買回家。此外，過年必備的糕點盆菜、糖果餅乾、山珍海味、拜年手訊、珠寶手飾、美容產品歡迎盡情採購。全球盛名的韓國「農心」即食麵將提供民眾現場任吃，及限時大贈送。

英俊瀟灑的專業歌手Ryan Young 的熱情勁歌和仙女般美麗的梁坤田老師的曼妙舞姿，將為「第十九屆 迎春接彩」拉開序幕。本活動包羅萬有，民眾在大包口福之餘更大飽眼福這是節目最豐富的新春社區活動之一全部免費入場。大會查詢電話（917）903-2831

緬甸 泰國 印度 亞裔 印尼

上一則

華女8大道賭場找老公遭潑開水 憤而報警

下一則

曼哈頓「通達華埠」計畫 維持華埠柏路關閉
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

2025-01-21 12:23
川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

2025-01-21 07:44
紐約市接下來兩天將降雪，累積2至5吋積雪。(本報檔案照)

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

2025-01-18 14:56
周日晚間紐約州將迎來大湖效應帶來的降雪，到周一至周三晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

2025-01-18 12:11
川普威脅大規模遣返，紐約走線客群體有人緊張有人淡定。律師提示：輕罪可能導致嚴重後果，所有人務必管住手腳。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達／攝影)

紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返

2025-01-21 20:37
去年底協助報案抓捕康尼島地鐵縱火犯的華裔少年謝健中(中)與好友們，險些因撥打的電話為911而不是止罪熱線，無法獲得懸賞獎金。(記者馬璿╱攝影)

紐約地鐵縱火案助抓嫌犯 華裔少年差點領不到萬元獎金

2025-01-18 10:02

超人氣

更多 >
川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新
價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高

價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
Maga奶奶拒絕特赦 參與國會暴亂「我們錯了 特赦辱國」

Maga奶奶拒絕特赦 參與國會暴亂「我們錯了 特赦辱國」
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌