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長島東威利斯頓華人協會2025新年晚會共慶文化傳承與社區團結

紐約訊
納蘇群行政長官Bruce Blakeman 與財務長David Chiang 及CAAEW理事會成員合影。
納蘇群行政長官Bruce Blakeman 與財務長David Chiang 及CAAEW理事會成員合影。

紐約長島東威利斯頓華人協會2025新年晚會日前在Jericho Terrace隆重召開。現場嘉賓雲集，高朋滿座，共同慶祝東威利斯頓華人協會成立一年來的良好開局與閃亮登場。

長島納蘇郡行政長官 Bruce Blakeman 先生，來到晚會現場向主辦方表示祝賀、頒發了嘉獎狀並祝大家蛇年快樂。

North Hempstead鎮長Jen Desena 、第四區華人議員Christine Liu 與來自納蘇郡的民選官員及部門負責人、東威利斯頓村和學區的嘉賓以及長島北岸 CAANH、Herricks, Roslyn, Great Neck 等友鄰華人協會華協組織代表等各界精英群賢畢至，濟濟一堂，共200多人參與了此次盛典。

 East Williston東威利斯頓華人協會是一個非盈利組織，致力於弘揚中國傳統文化、支持家庭和培養有意義的社區聯繫。其共同願景是弘揚中國文化，建立更強大、更團結的社區。使命的核心是致力於加強社區內的聯繫，珍惜豐富的中國傳統文化，促進開放的交流。

東威利斯頓華協理事會會長  Peter Liu表示，作為首屆晚會，這是實現社區文化傳承和團結願景的重要一步，也是團結不同背景的人群的好機會。協會致力於通過各類傳統節日活動，分享中華文化的價值觀，增進社區多樣性和包容性。新的一年協會計畫啟動本地實習專案，連接本地企業，幫助年輕人成長並建立信心，同時呼籲大家通過指導和支持，共建一個更加和諧、充滿希望的未來。

會長Peter Liu向大家介紹了東威利斯頓華協理事會的成員， 副會長  Angela Chow- Jung、秘書Michelle Mao，財務主管Rain Lin，名譽主席Cher 何、顧問洪佳醫生、Cindy Zeng；以及理事會成員呂莉醫生、Cherry Mao、Jenny Wong, Vivian Wei, Jonathan Zheng。大家為他們的辛勤付出和奉獻熱烈鼓掌！    

   

晚宴正式開始拉開了慶典的下半場大幕，抽獎、遊戲以及精彩的表演組成的盛宴將氛圍點燃。晚會特別設置迎「財神」環節，現場派發紅包，為每桌來賓送去新年紅包「彩禮」 和祝福。財神的到場不僅增添了歡樂氣氛，也象徵著新一年的好運。  

各項表演穿插在抽獎環節中。由7-9歲的小演員帶來的中華文化舞蹈《勇猛》，充滿童真與活力，贏得觀眾的熱烈掌聲。兩次打破吉尼斯世界紀錄的雜技表演者Lina Liu帶來了令人屏息的傘藝絕技，其高難度和優雅表現讓全場觀眾讚歎不已。

東威利斯頓華協經常性地舉辦會議和活動的初衷旨在幫助家庭保持聯繫、積極參與社區活動和建立持久的關係。2025新年晚會為分享經驗、慶祝文化傳統和建立聯繫提供了寶貴的機會，進一步增強了亞裔社區的活力和凝聚力，共同攜手創造更加包容、和諧與繁榮的未來。

 

長島東威利斯頓華人協會Chinese American Association of East Williston.

email: [email protected]

網址:www.caaew.org

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