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美華創投協會表彰偵探黃淩欽並慰問市警109分局

紐約訊
CASA負責人朱捷與Eva Chen向市警109分局華裔警探黃淩欽頒發「社區衛士獎」後並一同合照。
CASA負責人朱捷與Eva Chen向市警109分局華裔警探黃淩欽頒發「社區衛士獎」後並一同合照。

美國華人投資創業協會（CASA）日前向紐約市警109分局華裔警探黃淩欽（Ares Huang）頒發了「社區衛士獎」，表彰他為法拉盛社區治安作出的長期貢獻。

黃淩欽警官自加入109分局擔任社區聯絡組成員以來，黃警官以專業的偵查能力和對社區的熱忱，不僅維護了治安，還成功阻止多起犯罪，為商家和居民挽回了大量經濟損失，尤其是在身份詐騙案件中為受害者提供了及時幫助。他的出色表現讓他於2024年獲晉升為皇后區北區警務巡邏社區事務科警探。

美國華人投資創業協會的朱捷工程師在頒獎儀式上表示：「黃警官是我們社區的守護者，他的努力不僅讓大家更安全，也讓華人社區充滿信心和希望。」

該會另一負責人Eva Chen補充道：「黃警官在破獲重大案件中展現了非凡的專業能力和堅持，為社區帶來了穩定和安全。」

黃警官也介紹了紐約市警推出的安全監控整合項目，商家可免費接入警局即時監控網路，以提升安全保障。如有興趣者可聯繫美華創投，傳電郵至[email protected]

這次頒獎不僅彰顯了警民合作的重要性，也體現了華人社區對公共安全建設的積極支援和參與。此外，該協會兩位負責人還為109分局全體員警送去了慰問蛋糕。

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