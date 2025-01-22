沉浸式餐飲新地標 落戶金神大賭場

金神大賭場全新沉浸式餐飲地標Beauty & Essex

金神大賭場全新餐飲地標Beauty & Essex 將於2月7日盛大開幕，是與Tao Group Hospitality共同打造的沉浸式餐飲新地標，是繼金神TAO Asian Bistro & Lounge之後，雙方又一次在金神大賭場的攜手合作。

作為全球領先的綜合娛樂度假勝地之一，金神大賭場（Mohegan Sun）2025年2月7日（星期五）攜手Tao Group Hospitality正式推出的Beauty & Essex餐廳，由名廚Chris Santos聯合打造，將為金神大賭場賓客帶來頂級的用餐體驗，地點位於Casino of the Sky內，在novelle旁邊。

金神大賭場總裁兼總經理Jeff Hamilton表示：「Beauty & Essex的加入進一步鞏固了我們與Tao Group Hospitality的合作關係。TAO Asian Bistro & Lounge已為該地區樹立了新的標杆，而Beauty & Essex將進一步提升金神大賭場作為令人難忘的餐飲首選地的聲譽。」

全新開業的Beauty & Essex餐廳占地11,000平方英尺，將呈現Tao Group標誌性的全球美食，包括人氣菜品如烤奶酪、煙燻培根與番茄湯餃、吞拿魚生撈餛飩炸餅、經典惠靈頓牛排、烤雙切羊排等，並將特別推出專為金神大賭場打造的獨家菜單選項。

Beauty & Essex餐館的煎羊排

Beauty & Essex以其多元化菜單、隱秘酒吧氛圍及高雅環境而聞名，創新的設計從餐廳入口便吸引眼球，十足一間現代化典當鋪，展示Gold Girl Lauren Kaminsky精心陳列的復古珠寶、定製樂器、獨特藝術品等一系列藏品，這些物品均可購買，每一件都帶有獨特故事，讓賓客在驚喜之處感受奢華體驗。這一獨具匠心的場地將舉辦盛大的開幕派對，並邀請特別嘉賓參加，更多詳情將在mohegansun.com上公布。

Tao Group Hospitality首席烹飪官Ralph Scamardella表示：「 Beauty & Essex的加入為金神大賭場已經令人矚目的餐飲版圖增添了新的亮點，這一備受期待的餐廳也將成為我們全球的第三家分店。我們與金神大賭場的合作堪稱非凡，期待通過這一獨特概念進一步提升賓客體驗。」

作為餐廳聯合創始人，名廚Chris Santos表示：「作為新英格蘭 地區的本地人，我對這片土地懷有特殊的情感，我非常期待將Beauty & Essex引入金神大賭場。我相信我們的菜單和氛圍將為賓客提供真正與眾不同的體驗。」

Beauty & Essex現已開放預訂，這也標誌著金神大賭場與Tao Group Hospitality合作的新篇章，為賭場引入了又一標誌性的餐飲體驗。在金神大賭場不斷演變的餐飲版圖中，Beauty & Essex將成為追求卓越用餐體驗賓客的必訪之地。

參加金神大賭場第21屆年度Sun Wine and Food Fest的賓客，將可於1月25日（星期六）下午6時至7時30分參加特別活動「Cocktails & Chandeliers: A Sneak Peek Inside Beauty & Essex」，提前體驗餐廳魅力。活動將邀請世界知名大廚Chris Santos出席，提供全新菜單中的精美小吃及開放式酒吧，賓客可盡享人氣特色雞尾酒。活動門票已於mohegansun.com/swff上開售。同時，賓客可通過taogroup.com/venues進行餐廳預訂，更多開幕資訊及更新請訪問mohegansun.com。

承續多年來的傳統，康州金神大賭場（Mohegan Sun Casino）將於2025年蛇年農曆新春期間舉行盛大的慶祝活動。今年的慶典將於2月8日（星期六）和2月9日（星期日）的週末精彩呈現，涵蓋音樂盛宴、傳統表演以及新春祈福等一系列節目，是美東地區農曆新年慶祝活動的重頭戲。

金神賀年活動將於2月8日晚上熱力開場，由亞洲頂級音樂組合動力火車（Power Station）在金神體育館（Mohegan Sun Arena）傾情獻上《都是因為愛 Because of LOVE》世界巡迴演唱會，用深情旋律與澎湃能量點燃新年氣氛，為賓客帶來難忘的體驗。

今年金神賀年活動由亞洲頂級音樂組合「動力火車」擔綱

演唱會次日（2月9日）中午12時至下午2時，金神名店街將迎來傳統的財神大派紅包環節。財神爺將親臨現場，向賓客派發象徵財運與福氣的紅包，並與民眾親切合影留念。同時，美國華裔小姐將亮相活動，陪伴賓客共同慶祝新春佳節。下午2時至3時，旭日廣場（Sun Patio）將舉行醒獅爆竹賀歲活動。金神大賭場管理高層將親自為醒獅點睛，同時賭場在室外亦會燃放新年炮竹驅惡辟邪，迎來新的一年好運到。隨後獅隊還會在賭場各廳及名店街遊行，向店家及客人拜年。

今年的蛇年新春慶典將以精彩紛呈的活動陪伴各位賓客迎接新的一年，金神大賭場邀請您與家人朋友一同共度新春佳節，祈福新年萬事如意、財源滾滾！

Tao Group Hospitality簡介：

致力於通過旗下餐廳、夜總會、酒吧及日間派對場地，為全球賓客帶來獨特的美食及高端娛樂體驗。2021年4月，Tao Group Hospitality收購了Hakkasan Group，合併後的公司在全球四大洲20多個市場運營超過80個品牌地點，包括TAO、Hakkasan、Crane Club、OMNIA、Marquee、LAVO、Beauty & Essex等。Tao Group Hospitality隸屬於Mohari Hospitality，這是一家專注於高端生活方式及酒店投資 的全球投資公司。詳情請訪問taogroup.com。

金神大賭場簡介：

隸屬於金神娛樂集團，金神大賭場是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光 點之一。金神大賭場坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館，包括一個有 10,000 個座位的舞台。金神大賭場前往紐約、波士頓、哈特福德和普羅維登斯十分便利，距離 Mystic Country 的博物館 、古董店和海濱 僅15 分鐘路程。如要獲取更多資訊，請致電 1.888.226.7711 或造訪 mohegansun.com。請在 Facebook 上加入我們，透過 @mohegansun 在 X 和 Instagram 追蹤我們，在 YouTube 上觀看我們的影片。