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天山本妍為美國國際地產投資商會成立開光祈福

紐約訊
天山本研造王者五行風水大師為美國國際地產投資商會成立開光祈福
天山本研造王者五行風水大師為美國國際地產投資商會成立開光祈福

國際知名華裔風水大師天山本妍，於本月10日出席了美國國際地產開發投資商會首屆成立晚宴，並現場為商會設開光儀式祈福立業。

天山本妍享譽國際創造王者風水策略，當晚出席嘉賓超過7百多位來自不同地方的地產發展商、投資者及建築商，官商雲集衣香鬢影場面非常熱鬧。各位來賓見證了這位低調及神秘的創造王者風雲人物，在台上做了一個開光祝福儀式，中國人在他鄉創業並不容易，她認為團結才是最大力量，華人對地產投資非常熱誠，無論是自用或商用或投資項目，迎合各種有利條件天時地利人和是非常重要的，所以無論是政商界人士，也都要注視盡力保障華人投資利益的重要性。

九零年代天山本妍廿七歲的時候，她協助了其師傅及父親天山居士，幫忙紐約市長城市設計成功改建了時報廣場、哥倫布圓環，更經典之作乃是幫忙地產大亨特朗普成功策劃風水佈局讓他極地翻身，令他及天山本妍的品牌共創歷史成為國際知名，那項目亦是特朗普第一次用「國際」這個字眼在企業的地產內。

美國國際地產開發投資商會成立大會當晚，特別邀請請來了這位大師級人物，希望亦得到她的祝福奠定了千秋基業成為王者典範。

大會當晚天山本妍及社區名流好友謝智華醫生（煥麗360醫美中心）醫學總監，每人各捐出了幾千元的禮品給現場的嘉賓，包括「五行命格風水策略分析」服務和免費醫學美顏服務。得獎的嘉賓覺得非常感謝和開心，因為眾所皆知天山本妍這幾十年來的客人是世界各地的達官貴人及家族，如果能獲得免費咨詢真是天降下來的幸運。

步入了龍年開始的「九紫離火」20年動盪期，很多人都更需要她的五行策略護航，保持心境平衡、幫助自己及身邊人可以有進展，所以今年踏入六十甲子的她，在信眾及95歲的老父多年的懇求之下，天山本妍和團隊推出了「五行命格策略」的項目回饋社會。

去年被中國日報譽為國際知名中華傳統文化專家的她是華人之驕傲，這幾十年她顯赫的事業世界各地傳媒都有所報道，成功協助了無數的國際企業登上高峰，讓無數家庭生活得到和睦興旺，不忘初心的她如今終於肯落地歸根，回到她用了10幾年做徒弟陪伴父親服務僑胞的紐約基地，紐約是我家。

天山本妍 Master Pun-Yin 網站：punyin.com

美國國際地產投資商會成立晚會嘉賓合照
美國國際地產投資商會成立晚會嘉賓合照

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