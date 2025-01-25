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櫻花牌Sakura抽油煙機 M6000 一月新年特賣

紐約訊
櫻花牌抽油煙機提供專業技術人員紐約市區維修服務，並享有5年電機保固以及1年人工和零件保固
櫻花牌抽油煙機提供專業技術人員紐約市區維修服務，並享有5年電機保固以及1年人工和零件保固

台灣櫻花牌抽油煙機在業界擁數十年良好口碑，更榮獲台灣精品獎，在台灣有近40多年歷史「管理雜誌」所舉辦、擁35年權威的「消費者心目中理想品牌」調查排行榜中，櫻花牌（Sakura）獲評選為 2023年家居用品中，抽油煙機、瓦斯爐和熱水器都是品牌的好品質和好口碑第一名。為回饋新老客顧的愛護，M6000現有新年限時優惠！原價 $999.99，現特價 $849.99即可擁有，活動01/31/2025為止。請速把握良機。

櫻花牌全新掛牆式M6000，搭配全新二合一導流板設計，導流同時收集油污，機身23“深度有效覆蓋爐頭煮食範圍，環吸技術擴大攏煙加速排煙。M6000是清新典雅廚房的必備抽油煙機。1000CFM高效直吸式馬達，排煙強勁不殘留。特設雙重集油技術，油網同時搭配導流板，吸收油污，延長抽油烟機壽命。全機不鏽鋼材質，導流板設磁吸掛鈎設計，輕鬆拆卸，清潔更方便。設有智能除味模式，5分鐘變速3段吸風，除走煮食後油煙及難聞異味，潔淨廚房環境。

M6000，台灣製造，最大 1000 CFM，智慧新風模式，3 速按鈕開關， 磁整流板整合油杯功能，360°大吸力快速吸力，一次性鋁製油網過濾器，機器頂部（不包括煙囪煙道）到檯面所需距離：瓦斯爐29英寸，電爐27英寸，這時尚又強化功能的設計，買家好評如潮!

「櫻花牌抽油煙機」Sakura Products USA紐約銷售的機器都提供有專業技術人員在紐約市區提供維修服務，並享有享有5年電機保固以及1年人工和零件保固。歡迎舊兩新知洽詢：更多機型選擇：https://sakura-usa.com/zh，美東總代理：ML Distribution INC電話：（718）747-6888  地址：7-16 149 St.WHITESTONE, NY 11357

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