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法拉盛新世界超市J Mart各類年貨特價熱賣中

紐約訊
「新世界超市J Mart」法拉盛店擁有地下大型停車場，各類年貨產品特價熱賣中。
「新世界超市J Mart」法拉盛店擁有地下大型停車場，各類年貨產品特價熱賣中。

「新世界超市J Mart」超市貨品應有盡有，商品的多元化也是該超市的特色之一，從新鮮肉類、海鮮水產、四時蔬果，到南北雜貨、糖果糕餅、冷凍食品、中日韓台歐美熱銷零食等，貨品齊全、琳瑯滿目。

臨近農曆新年，走進新世界超市的年貨區，已擺出「金元寶」、「財神爺」等糖果禮盒，門口貨架擺設各式禮盒與點心，各類年糕、利事糖、果脯、零食禮包、瓜子、蛋捲、開心果、杏仁餅、鳳梨酥、柿餅、棗子、巧克力、酥餅、芝麻糖、麻花捲等年貨熱銷品應有盡有。

「新世界超市J Mart」採薄利多銷政策，使用農場直接進貨的新鮮商品，無論在價格上或是在品質上，甚至在整體的服務規劃上，都希望呈現給顧客嶄新的一面，並針對來自不同地區的僑胞及中西顧客，引進各種家鄉貨品及南北食材，以滿足各界的需求。超市貨品應有盡有，商品的多元化也是該超市的特色之一，從新鮮肉類、海鮮水產、四時蔬果，到南北雜貨、糖果糕餅、冷凍食品、中日韓臺歐美熱銷，潮流或網紅推介零食。

「新世界超市J Mart」給您最齊全的生鮮和多元化商品選擇，更多驚喜和優惠, 讓您盡享購物樂趣。每週將會推出不同的特價商品以供顧客選購，除了一般消費者，「新世界超市J Mart」也歡迎餐館、商家、社團批發, 歡迎蒞臨選購。 店內每日都推出不同貨品以特價酬賓，接受糧食券/OTC卡，一站式輕鬆選購所需要的商品。

新世界商城及超市地址：法拉盛羅斯福大道136-20號，電話：718-661-0099。

「新世界超市J Mart」法拉盛店擁有地下大型停車場，各類年貨產品特價熱賣中。
「新世界超市J Mart」法拉盛店擁有地下大型停車場，各類年貨產品特價熱賣中。

法拉盛 糧食券

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