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麥當勞全新McValue平台華麗現身 提供價值過百萬元的娛樂美食特惠方案

紐約訊
麥當勞全新McValue平台華麗現身，品牌特與John Cena攜手，留下歷史性一刻。同時提供粉絲價值數百萬美元的特惠方案。
麥當勞全新McValue平台華麗現身，品牌特與John Cena攜手，留下歷史性一刻。同時提供粉絲價值數百萬美元的特惠方案。

漫長的等待總算有了結果，因為金色拱門將長期提供特惠方案。從今天開始，麥當勞顧客可通過全新McValue菜單在全美各地餐廳天天享受比過往預期更高的全天候優惠。

ICYMI–全新McValue菜單提供更多樣化的選擇和彈性，滿足各種場合的需要。粉絲可以利用買一樣，第二樣只需$1*的特價方案隨意混搭，或是選購$5特惠餐點大快朵頤。此外，我們還通過McValue在麥當勞應用程式添加更多優惠，包括2025年每周五只需購買$1餐點就免費贈送中包薯條，新加入應用程式的粉絲還可享受免費McCrispy雞肉三明治。

全美各地的特許加盟店也在個別社區提供特惠方案，包括粉絲最愛的McGriddle，以及應用程式專屬優惠，例如購買$10元就有20%折扣等。各地加盟店同時推出獨具特色的大熱商品，例如萬萬不可錯過的買一樣第二樣只需$1的搭配，伯明罕的Nick Valluzza每次都選擇兩份雙層起司漢堡，哥倫布的Stephen Patula的最愛是雙份McChicken組合，甚至連路易維爾的Matt Dodd都難免在他最喜愛的三種早餐首選項目中猶豫不決。

價廉物美唯我獨尊，還想多吃一點？我們將與麥當勞終身粉絲John Cena攜手合作，歡慶這個破天荒的大好消息。無論是偶像級電影角色或是深入人心的即興音樂創作，Cena的表現永遠超出粉絲的期待，也因此成為擔任McValue大使再適當不過的人選。

我最喜歡說：「賣力工作，無怨無悔」在結束精疲力竭的一天後，再也沒有比到麥當勞大快朵頤更值得的事了。Cena表示「我必須承認，有時候實在很難從我最愛的餐點中做出選擇，現在我再也不必為此煩惱，因為全新McValue菜單讓粉絲自由混搭，既能享受最愛的美食，又能享受優惠，一舉兩得，無憂無慮。」

Cena已經做好準備，要向您展示如何聰明利用McValue–請追隨麥當勞的專屬社交頻道，看他如何將McValue提供的優惠最大化，和他從不錯過的買一樣第二樣只需$1組合（劇透：是香腸McMuffin和薯餅）

超越McValue菜單的優惠─麥當勞的McValue菜單目的在超越您的預期，所以我們將在全月提供更多優惠來慶祝這個平台的推出。在2025年的頭幾個星期中，我們將與16個不同品牌共同推出價值300萬美元的特價商品，包括一個月免費YouTube TV、搭乘美國航空20分鐘免費wi-fi，還有Tinder Gold Premium Access訂閱，粉絲可在限期內通過McValue充分發揮想象空間，全部由我們買單！粉絲只需在您最喜愛的平台上看到McValue廣告時與它們互動，就有解碼免費積分、升等和無廣告娛樂的可能。贈品送完即止。

所以如果您今年計劃精打細算，請留意您最喜愛平台的內容，同時今天就前往您當地的麥當勞餐廳，看看您能夠通過McValue得到多少更加值的優惠。

限等值或等值以下的項目。

-價格與參與活動的加盟店可能有異。部分加盟店的McDouble價格可能為$6。

-優惠與讓價因地而異，因為麥當勞之特許加盟店東均為獨立企業主，價格由他們自行訂定。

-最低消費額$1，每位新加入應用程式的顧客只能使用一次。

-優惠及通路因個別品牌夥伴而異。

美國麥當勞LLC每天以優質食材、多樣化的餐點選擇服務數以百萬計的顧客。麥當勞全美大約1萬3千500家餐廳中百分之九十五由獨立企業主擁有和運營。欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，或在X、Instagram、TikTok和Facebook上追蹤。

麥當勞 YouTube TikTok

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