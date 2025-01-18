茅台亮相紐約時報廣場2025新年慶典 全球直播展現「文化茅台」魅力

茅台亮相紐約時報廣場新年慶祝活動，於一號大樓巨型LED屏幕上賀歲，現場人山人海，盛況空前。

貴州茅台酒再次亮相紐約時報廣場 (Times Square)2025新年慶祝活動，在著名的一號大樓巨型LED屏幕上華麗登場，在新一年來臨之際，向全球觀眾送上新年的祝福。

近年美國經濟強勁復甦，2025的時報廣場跨年 倒數活動重現昔日盛況，人潮洶湧，熱鬧非凡，全球觀眾通過直播共享這一盛事。象徵2025年到來的水晶球按傳統緩緩降落，數千公斤五彩紙片從廣場高空灑下，為這場跨年盛典增添無限喜慶。

為進一步擴大品牌影響力，提升品牌價值，茅台自2019年啟動「文化茅台」戰略，以百年傳承文化為核心，全面推動品牌國際化。在美國，茅台的全美經銷商——大文行酒業有限公司，結合「文化茅台」主題，策劃並落實多項實體活動，深入當地各階層，取得顯著成效。而參加紐約時報 廣場新年倒數活動更是這些推廣活動中的重頭戲，成為茅台品牌國際化的重要里程碑。

茅台作為中國名釀典範，擁有超過千年的釀造歷史，其卓越的品質和獨特的醇香口感使其屢次成為國宴指定用酒，馳名全球。隨著中國經濟實力的增強和對外交流的擴大，茅台品牌在世界各地的影響力持續攀升，依然是海外最知名的中國酒品牌。

作為貴州茅台在美國的官方進口和分銷商，大文行酒業有限公司在過去30餘年中以誠信經營，贏得市場認可。2024年貴州茅台總公司在全球分銷商大會上，特別向大文行頒發「風雨同舟獎」，彰顯其在茅台全球市場中的卓越地位和重要貢獻。

除了代理茅台外，大文行酒業有限公司還經銷多種中國知名品牌，包括四川五糧液系列、山西汾酒及竹葉青系列、洋河夢之藍系列、瀘州老窖國窖1573系列、貴州習酒系列、杜康酒系列、酒鬼酒系列、衡水老白干系列、古井貢酒系列、北京紅星二鍋頭系列、塔牌紹興酒系列及香港永利威雙鶴牌系列等。藉由此次時報廣場跨年活動，大文行向紐約廣大中外市民全面展示中國酒文化的深厚內涵與獨特魅力。

大文行酒業有限公司聯繫資訊：總部地址：211-239 41st St., Brooklyn, NY 11232。電話：718-832-1188，傳真：718-788-8686。網站：www.DiamondHong.com

溫馨提示：近來美國市場上出現假冒茅台產品。大文行酒業有限公司始終秉持誠信原則，致力於正品銷售，為行業樹立標杆。為保障消費者權益，建議消費者在購買茅台時請認準瓶身標有「大文行酒業有限公司（Diamond Hong, Inc.）」分銷標誌的各類正品茅台酒。