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平安保險推出汽車保險特廉計畫獨家代理 為僑胞省下30%-50%保費

紐約訊
平安保險布碌崙分公司，設備齊全，經驗豐富的職員隨時為顧客解答保險問題，讓投保者省心安心。
平安保險布碌崙分公司，設備齊全，經驗豐富的職員隨時為顧客解答保險問題，讓投保者省心安心。

平安保險公司擁有40年保險經驗，在華人社區中國城、法拉盛及布碌崙均有辦公處，誠信服務，深獲華人社區好評。專業提供汽車、房屋、商業等優質保險服務。該公司有感僑胞承受高額保費之苦，特推出獨家汽車保險特廉計畫，凡是持駕駛執照三年以下的新駕駛者，平安保險可為您省下30%-50%的保費。平安保險服務曼哈頓、皇后區、布碌崙及史泰登島的居民並提供非常優惠的價格。

近年通膨嚴重，物價持續飛漲，保險費用更是成倍上漲，平安保險獨家代理汽車保險能為您省下大額保費，為您增加更多利潤，節省不必要的開銷。疫後的市場結構已不同於以往，加上通膨影響，平安保險獨家推出汽車保險特廉計劃，凡持照三年以下的新駕駛者，根據您的具體需求，平安保險直接代理的公司可為您省下30%-50%的大額保費，對於第一次購買車險的新駕駛者是一大福音。負責人表示，無論您是租車或購買新車，網路上購買的保險其廣告費用轉嫁到保戶身上，保費事實上並沒有比較便宜，僑胞在選購時應貨比三家，避免吃虧。

在商業保險方面提供樓宇、餐館、速食、美容、美甲、洗籠、勞工、裝修、電召車保險等各領域的保險服務。平安保險的服務宗旨在於提供僑胞適用且特廉保費之優質保險，持現有續期保單至平安保險，負責人以40年的豐富經驗為您省下大額保費，歡迎僑胞致電洽詢或親臨比價。

平安保險專業提供餐館、洗籠特廉保費，汽車全保特廉，主要為顧客直接選購適合及價廉的保險產品，處理各種投保手續及理賠等相關事宜；無論您是在法拉盛、華埠或布碌崙，您都可以得到平安保險公司竭誠的服務。平安保險總公司地址：紐約華埠且林士果8號5樓500室(永發大廈)，諮詢電話：212-233-8258。法拉盛分公司地址：羅斯福大道135-32號3樓，電話：718-359-5380，周一至周六營業。布碌崙新分公司：8大道48-06號1樓，電話：718-436-3388，周一至周五下午營業，服務僑胞。

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