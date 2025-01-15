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泛太平洋暨東南亞婦女會日前舉行年度年節歡慶午宴

紐約訊
泛太平洋暨東南亞婦女會日前在曼哈頓中城召開年節歡慶午宴。
泛太平洋暨東南亞婦女會日前在曼哈頓中城召開年節歡慶午宴。

近百年歷史的泛太平洋暨東南亞婦女會紐約分會(PPSEAWA-USA, NY Chapter)，日前在曼哈頓中城舉行年度年節歡慶午宴，地點在洛克斐勒中心旁的西三號俱樂部（3 West Club）三樓豪華沙龍廳（Grand Salon），共有近百位會員及非會員參加。席間，不少會員熱心捐贈禮品供抽獎，將現場熱烈氣氛炒到最高點。

上述盛會，迎賓致辭的有婦女會會長海倫．席格利亞（Helen Ceglia）、第一副會長暨聯合國代表娜妲莉．克莉斯托（Natalie Christou）、副會長暨駐聯合國代表方秀蓉(Patsy Fang Chen）與副會長法蘭‧塔德(Fran Todd)等位，她們誠摰歡迎駐紐約臺北經濟文化辦事處的幾位代表蒞臨，她們是教育組主任楊敏玲博士、副組長張寧、副領事張郁崴以及教育組秘書喬琪、紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇以及大紐約區臺灣大專院校校友會聯合會前董事長戴明宜等。

泛太平洋暨東南亞婦女會具備聯合國經濟及社會理事會(ECOSOC)的第二類諮商地位，並有特權和責任在國際決策中表達自己的聲音。該組織在紐約聯合國、日內瓦以及亞太經社會、兒童基金會和教科文組織均設有代表處。該婦女會成立宗旨為（一）認明今天女性及兒童的需要及問題。（二）維護婦女及兒童的地位並推動家庭及兒童福祉。（三）提升所有年齡層的教育、訓練及識字方案。（四）致力保護及改善環境。（五）為本地及地域性的社區發展方案籌款及給予支援。

根據泛太平洋暨東南亞婦女會網站，該會是亞太地區唯一致力於家庭、和平與理解的國際婦女組織。自1928年，該會在夏威夷檀香山成立以來，其會員已發展到23個國家暨協會，其中許多協會設有多個地方分會。該婦女會是全志願者組織，資金來自個人、組織和婦女會成員協會的捐款。婦女會紐約分會是登記在案的501(c）(3)免稅組織，歡迎外界捐款給國家慈善、泛太平洋暨東南亞婦女會美國教育獎學金。紐約以外，婦女會在美國芝加哥及洛杉磯均設有分會。

該會每月舉行講座，為會員帶來生活實用常識，也提供會員聯誼交流機會。講座舉行地點固定在曼哈頓中城聯合國教堂中心（Church Center for the United Nations），地址： 777 United Nations Plaza, NY, NY 10017。

如欲參加婦女會，或是出席每月講座以及其他活動，請務必事先聯絡董事會成員，海倫．席格利亞，電話: 347-256-5810，電郵:  [email protected]；娜妲莉．克莉斯托，電話: 917-836-4841，電郵:  [email protected]；方秀蓉，電話:  917-912-8288，電郵: [email protected]。如用信用卡捐款給該會，請到婦女會網站:  http://www.PPSEAWA.net或PayPal: [email protected]。該會網上聯繫方式:  www.PPSEAWA.net、Facebook @PPSEAWAUSA、Instagram @PPSEAWAUSA、Pinterest @PPSEAWA。

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