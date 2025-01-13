永安註冊會計提醒注意避免交兩次稅

永安註冊會計專精各類稅務並提供英，粵，普通，福州話服務，服務僑胞，個人報稅$50元起。

由聯邦稅務師和紐約註冊會計師聯合主持的永安註冊會計（S&F TAXATION LLC），有鑑於很多上市科技公司薪資會有部分是股票支付(例如 Amazon, Google,Facebook)，而股票市場每天都在變動，學習如何保護和管理財富是非常重要的。如果您上班的公司給您RSU(上市科技公司工作拿到限制性股票)，那您在賣掉股票那一年報稅 時，一定要確保您的 Stock Basis 是正確的。不然，就會重複交兩次稅金，憑白多交很多稅。

從事會計專業服務超過12年的永安註冊會計，由聯邦稅務師---王稅務師（Sarah Wang）和紐約註冊會計師，代會計師 Fei Dai聯合主持，提供英、粵、普通與福州話服務。有鑑於許多華人 或華人子女都從事科技行業，在報稅時，對於RSU的申報，永安註冊會計提出釋疑。首先，由於大多數公司將RSU視為補充收入，這導致他們預扣的稅款少得多，於是導致科技公司員工欠下稅款。但有諸多情況是在 RSU Vesting 的時候，它就作為是您的Income，算在W-2裡面了。您可以在 W-2 的 Box 14 看到詳細的RSU金額。這些交過稅的部分都會成為您的 Stock Basis 的一部分。這個 Stock Basis 是在您賣掉股票時用來計算資本獲利的。計算公式就是賣掉的價格減去 Stock Basis。問題來了，一般券商公司不會把你在W-2上交過稅的部分當作你的 Stock Basis 報給IRS，那麼在 Form 1099-B 上也不會顯示這個Basis. 但他們會給你一張 Supplemental Information Page 夾在那冗長的 Consolidated 1099 Package 裡面。在稅季忙碌的時候，會計師或許不會注意到那張寫有你 Adjusted Stock Basis 的一頁， 這樣一來，你交過稅的部分沒有從你賣股票的錢中減出來，就導致這個部分被徵稅了兩次。

舉個簡單例子: 例如你有$20,000的RSU在W-2上作為Income交過稅了。你把這個股票賣了$30,000，那您的資本獲利應該是 $30,000-$20,000= $10,000。可是，券商給您的 1099-B 上顯示的是 Proceeds $30,000, Cost Basis $0。如果您的會計師直接用 1099-B 上的數字，沒有在那幾十上百頁的 1099 Package 裡面注意到那潛藏的一頁 Supplement Info 上的 Adjusted Cost Basis，那您的資本獲利在稅表 上就是$30,000，活生生地多了兩萬美金的收入。而且RSU通常都是比較大的數字，很容易白白多交很多稅。還有些券商是把這個資料分開給您的，那就更不容易察覺到了。

代會計師提醒，為了避免類似報稅失誤，如果您賣掉RSU股票，請記得提醒會計師您賣RSU股票的事，並單獨提供 Supplement Info Page。同時，您可以根據 Supplement Info Page 自己動手計算一下您總共的 Adjusted Cost Basis，然後對照稅表上的 Form 8949 看看是否一致。如果注意好這些步驟，報稅時就不會重複交兩次RSU稅了。

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