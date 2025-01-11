「敦城海鮮酒家」歡迎預訂盤菜、團年飯、發財春宴

「敦城海鮮酒家」歡迎大家預訂新春盤菜、團年飯和發財春宴

農曆春節即將到來，法拉盛 首選粵菜食府「敦城海鮮酒家」(Asian Jewels Seafood Restaurant)再度供應盆菜、撈生、團年飯，可以堂食或家中享受。強烈建議大家提前預訂。敦城的團年飯套餐和發財春宴亦同時接受預訂。

盆菜是起源於香港 新界圍村原居民的傳統食物，歷經數百年的改良和創新，已成一種極具儀式感的菜式，十分適合聚餐與分享。逢年過節閤家團年或大小宴會，盤菜都是一個不錯的選項。盆菜是一種雜燴菜式，一般包括十多款菜式。與煲出來的閩菜佛跳牆不同，盆菜以燉煮為料理手段，又因食材等的高度類似，常被稱為廣式佛跳牆。盆菜份量大，很適合家庭或知己好友約同一起享用，頗有氛圍。盆菜能最大限度地保存菜餚的原汁原味。

前幾年疫情 期間敦城在新年期間率先推出盤菜，使大家在家中亦能享受新年的美食，大受歡迎。今年「敦城海鮮酒家」還是推出兩款盆菜，第一款是「四季平安盆菜」，有海參、火鴨、豬手、蓮藕、蘿蔔、蠔豉、蔥油雞、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇、枝竹、西蘭花等食材，五人份$258、十人份$328。第二款是「合家歡樂盆菜」，有原只鮑魚、海參、豬手、蓮藕、蘿蔔、蠔豉、乾瑤柱、魚蛋、 浮皮、大白菜、魚肚、有頭蝦、冬菇、枝竹和西蘭花等食材，五人份$328、十人份$458。這二款盆菜份量都很足，堂食外賣均可，但需提前一天預訂。

敦城同時推出「鴻運三文魚生撈生」，有風生水起之意。10人份$268，讓大家在新的一年事業風生水起。

今年的團年飯和發財春宴，敦城推出以下套餐:「金玉滿堂」，十位用，每桌$698.00；「迎春接福」，十位用，每桌$798.00；「大展鴻圖」，十位用，每桌$898.00。

開業19年以來，由著名港式粵菜名廚率領的團隊將敦城打造成法拉盛甚至大紐約地區首屈一指的粵菜食府，無論是大宴小菜或是港式飲茶美點，均出品精緻、在法拉盛家喻戶曉，在全紐約遠近馳名。敦城的名菜數之不盡，並隨季節變換推陳出新。最近推出花膠燕窩、蟹肉魚肚、避風塘大蟹、金砂焗龍蝦、燒汁煎羊仔扒、溫哥華蟹炒糯米飯、金磚螺片、金針雲耳肥牛煲、XO醬爆皇子菇桂花蚌、薑蔥花雕走地雞、蔥撈響螺片等，任何時候都有超過一百款菜式供應。

敦城海鮮酒家營業時間：星期一至五，上午十時至晚上十一時；星期六、日上午九時至晚上十一時。早午茶市。地址：133-30 39TH AVE, FLUSHING, NY 11354，電話：1-718-359-8600/8603，有免費大型停車場。網站:www.asianjewelsny.com。