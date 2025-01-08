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紐約政府推出中低收入家庭免費家電升級「動力家電」紐約首家指定華人零售及安裝商

紐約訊
「動力家電」是全紐約首家 NYSERDA華人指定銷售和安裝公司。
「動力家電」是全紐約首家 NYSERDA華人指定銷售和安裝公司。

2025伊始紐約州政府和聯邦就推出新一輪的補助計劃，只要您是屬於中低收入家庭即可獲得免費的家電升級，此項新的補助計劃旨在鼓勵中低收入家庭升級節能的乾衣機或洗幹一體機，為家庭提供更高效、更環保的家電選擇。「動力家電」工程公司是這次補助計劃中，全紐約首家NYSERDA家電升級計劃指定的華人零售與安裝商，公司擁有專業的服務團隊，精通多種語言，為符合條件的民眾提供從申請、選購到安裝的一條龍服務，讓家電升級變得輕鬆且零成本。

在這項計劃中，消費者可以選擇多款名牌家電，包括LG、Samsung和Whirlpool等知名品牌。這些新型節能乾衣機不僅性能優越，而且在政府的補助下，消費者可以免費獲得乾衣機、免費安裝和免費材料。此外，計劃還包括免費升級符合規格的電路及電箱，確保家電的安全和高效運行。這項政府補貼計劃採取先到先得的方式，資金用完即止。因此，動力家電工程公司呼籲有需求的家庭盡快聯繫他們，瞭解詳情並鎖定這項福利

這項福利僅適用於中收入家庭，例如一家三口年收入約低於20.9萬美元的家庭。「動力家電」工程公司Dynamic Mini Split & DMS Appliance致力於為社區提供優質的家電升級服務，幫助更多家庭享受節能家電帶來的便利和節省。

「動力家電」工程公司不僅提供優質的產品和服務，還致力於提高社區的環保意識。通過這項家電升級計劃，他們希望能夠減少能源消耗，降低家庭的電費支出，並為環境保護做出貢獻。動力家電工程公司相信，通過推廣節能家電，能夠幫助更多家庭實現可持續發展的目標。

此外，「動力家電」工程公司還提供專業的售後服務，確保每一位客戶在使用新家電時都能夠得到及時的技術支持和維護。他們的服務團隊經驗豐富，能夠快速解決各種家電問題，讓客戶無後顧之憂。

如需更多資訊，請聯繫「動力家電」工程公司，諮詢熱線：516-912-9473或347-335-0247。門店地址位於69-01 Myrtle Ave Rear, Flushing, NY 11385（藥房後面）。不要錯過這個難得的機會，趕快行動吧！動力家電工程公司期待為您提供最優質的服務，幫助您輕鬆升級家電，享受節能生活。

低收入 福利 紐約州

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