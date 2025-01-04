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舒小泉牙醫診所專治骨質不足的上頜植牙

紐約訊
擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。
擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。

舒小泉醫師擁有20多年豐富臨床經驗，他曾為中科院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學牙科博士，現為國際植牙學會會員，經歷豐富。舒小泉醫師接受政府補助的保險，包括帝國藍十字（Empire BC/BS）、親情保健（Affinity）、第一保健（Healthfirst）、飛達利斯（Fidelis）、WELLCARE等；而藍十字（Bluecross Blueshield）均含蓋植牙項目。紅藍卡以及白卡老人均有機會享受免費植牙，詳情請聯繫舒小泉牙醫診所。

舒小泉醫師表示種植牙作為人類的第三副牙齒，給缺牙的患者帶來福音。但是，並不是所有患者都適合做種植牙，每個患者的條件各不相同，手術過程的難度也不相同。有的患者有嚴重的吸煙史，會增加種植牙風險，有的患者骨質不夠，影響種植牙的成功率。

上頜牙槽脊在種植牙手術中經常遇到骨質不足的情況，這是由上頜牙列的解剖結構決定的，上前牙上方有鼻腔，後牙區域有空心的上頜竇，特別是缺牙時間較久或佩戴活動假牙的患者，牙槽骨萎縮會比較嚴重，骨量嚴重不足，不足以支撐種植牙。然而，通過我們實施上頜竇提升手術及植骨，增加骨量，可以很好的地保證種植牙的成功率。上頜竇提升術，特別是側位開窗術，手術難度較大。該手術對醫生經驗以及手術技巧的把握要求較高。

根據舒醫師資料，許多老年人會遇到口腔健康問題，比如牙周病、缺牙、咀嚼障礙。良好的牙咬合對於老年人的生活品質的重要性不言而喻，缺牙使咀嚼功能降低，美食無味，消化不良，全身健康受到影響。舒醫師進一步說，口腔中有著大量感受器，而不良的咬合會降低感知，從而干擾頭頸部姿勢的穩定性，身體平衡也會受到影響，加之肌肉萎縮和骨骼疏鬆引起老年人行走不便，使患者更頻繁地跌倒。而跌倒可能引起嚴重的後果，甚至死亡。早有科學結論，有牙比無牙人群長壽十年。可幸的是牙列缺損或(和)缺失可以通過使用植牙等手段來修復。積極推廣口腔保健，包括及時使用植牙等義齒方法，是預防意外跌倒的另一種選擇，也是減少意外跌倒的有效手段。更是保障老年人健康生活等重要措施。

舒小泉醫生診所佔他所在大廈的第8樓全層，大樓電梯能否到達第8樓層，完全受該診所控制。當有訪客已經在診所就診時，電梯會被暫停使用，要等現有患者訪客離開後，才會安排下一位患者訪客到訪就醫，這樣可以保證診所人流量達到最少。為了保證訪客能擁有安全的就醫環境，前後均有窗戶的舒小泉醫生診所，每天消毒並打開所有窗戶通風。

上述診所有兩處法拉盛地址： 136-36 39th Ave, 8FL, Flushing, NY 11354。

電話預約： 718-886-7808， 718-737-6180。

另新增天景醫療中心地址：131-07 40th Road, #E21, Flushing, NY 11354。

電話预約： 929-380-7815 。

門診時間： 每週7天，9點至6點，歡迎預約。

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