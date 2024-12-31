Oligio電波＋海芙音波 給自己的新年禮物緊緻除皺拉提一次到

醫美專家陳惠萍皮膚醫師表示，玩美電波和海芙音波結合，可以創造１＋１＝２的效果加乘。

推介給想在跨年 派對中成為全場矚目的美麗焦點的人。

為亞洲皮膚量身訂製的Oligio玩美電波，是韓國新一代非侵入性的緊膚系統，透過強而舒適的3D射頻技術，由外而內，將熱能層層滲透至肌膚深層，從肌底開始，喚醒沈睡的膠原蛋白，恢復肌膚年輕彈力，全方位展現完美輪廓，魅力自信。玩美電波4大優勢：（一)客製化施打發數，治療更精準，

玩美電波沒有600、900發的限制，而是完全客製化，因此醫師更能根據患者的狀況，精準規劃施打發數，例如：經評估後患者若只需要施打300發，就只需要負擔300發的費用，CP值非常高；（二)可調式冷卻震動系統，降低疼痛感：玩美電波的Cooling System，醫師可以根據患者狀況調整冷媒噴發的劑量，使肌膚溫度保持在安全範圍，可大幅降低治療疼痛感。玩美電波同時搭配3D震動系統，提升治療舒適度。（三)多種能量擊發模式，提升治療效率：

玩美電波搭載OSCA™個人化智能科技，每一發能量輸出前，都會自動檢測 皮膚電阻並且進行能量優化及微調，讓治療能量最佳化，醫師還能根據患者的膚質及需求，調整能量擊發模式，不僅大幅縮短醫師的治療速度，也能降低不適感與副作用。（四)探頭好服貼，更適合亞洲肌膚：

亞洲女性的顴骨較高，進行一般電波治療時容易出現探頭不服貼、能量無法更全面傳遞的問題，為了改善這個狀況，玩美電波特別針對亞洲女性的臉型進行研究、設計，推出更貼合亞洲肌膚的探頭尺寸，另外玩美電波探頭有4個感應點，只要偵測到表面溫度太高就會停止擊發，避免肌膚出現燙傷問題，讓治療過程更加安全舒適

電波較專注於真皮層以上的膚質緊實改善，然而音波可以深入到筋膜層，「電波拉皮」是「由外而內」的熱能輸出，而「音波拉提」則是聚焦於皮下「由內而外」。雖然電音雙波兩者都能促進治療部位膠原蛋白新生，然而電波屬於大範圍治療，而音波則是以線狀如Q+立線音波或點狀音波，促進膠原增生的深度不一樣。此外，電音雙波治療可以達到較全面的拉提緊膚效果，而且兩者都是不會造成外傷的拉提療程，比起傳統拉皮手術風線更低，恢復期也大幅縮短。然而，也不是所有人都適合同時治療，必須經由醫師面診，精準判斷，才能夠解決客戶想改善的問題．舉例來說：根據老化的狀況不同，以及臉部構造分布的不同，可以藉由鳳凰電波900發搭配局部音波便可以達到良好的效果，而不是一定要打到全臉電波拉皮900發，全臉音波拉提條數800發，拉提效果才會最好，而是透過適當的發數分配與打法，才能夠達到真的提、美、拉、緊的電音雙波效果。

有關詳情，請親洽陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），

預約電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。