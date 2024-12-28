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貴州貴酒“貴繫列”登陸北美 引領中國白酒文化走向世界

紐約訊
北美上市發佈會近日在紐約隆重舉行
北美上市發佈會近日在紐約隆重舉行

貴州貴酒“時光匠造，至臻貴酒”北美上市發佈會近日在紐約隆重舉行。作爲中國醬香酒的高端典範，貴州貴酒此次推出的“貴繫列”年份酒包括貴5、貴10、貴15及貴30四款佳釀，以卓越品質和獨特綿柔醬香，正式登陸美國市場。這不僅標誌着貴州貴酒全球化戰略的重要一步，也開啟了中國醬香文化在海外的新篇章。此次，貴州貴酒以其高端力作“貴繫列”正式亮相北美，爲海外市場帶來中國醬香白酒的獨特魅力。

活動當晚，來自中美兩地的酒業專家、商界精英、文化名人等140位貴賓齊聚一堂，見証這一歷史性時刻。活動以“時光匠造，至臻貴酒”爲主題，呈現了以“貴繫列”搭配的頂級中式晚宴。從搭配貴5的金湯貴月，到貴30的鮑宏貴來，每一道菜品都與貴酒年份酒相輔相成，爲來賓帶來前所未有的味蕾體驗。

晚宴現場從第一道“金湯貴月”拉開酒香帷幕。以海參入味，健脾胃以潤五臓，“金湯貴月”搭配入口綿軟的貴5，滋補之餘，給人以酒香留唇齒之間之感。第二道“猶香金貴”，以清新香橙搭配桂花魚，入口綿柔，爆漿慢，同時與貴10帝王黃同飲，寓意吉祥如意，心想事成。第三道“貴洋開泰”，選用優質羊排，搭配香濃黑椒醬，與貴15雅典黑同時入口，黑椒香與沉香木香相行碰撞，給人多層味蕾體感。最後一道“鮑宏貴來”，以鮑魚膠汁浸潤，口感細膩溫潤，搭配多名大師聯合調製而成的30老陳釀，更顯鮑魚肉質甘香，一試難忘。

出席活動的有洋河集團和聯合酒業的代表，他們與現場嘉賓一同體驗了“時光貴筵”帶來的多重感官享受。聯合酒業擁有一支年輕化、專業化的團隊，既深諳白酒文化，又熟悉美國市場運作，與傳統白酒分銷商有所不同。公司致力於拓展白酒在美國的影響力，目標不僅局限於華裔群體，而是進一步覆蓋更廣泛的亞裔社區，最終進入美國主流市場。通過與中國排名前三的白酒巨頭洋河集團的戰略合作，聯合酒業正全力推動白酒的國際化進程，開創更廣闊的全球市場前景。

貴酒産品的特點，包括四個不同年份的醬酒和綿柔醬香的香型。伴隨着醬香的獨特韻味和現場音樂、佳餚的交織，嘉賓們品鑒了貴繫列的經典魅力。“以貴酒敬貴人”，貴酒集團以卓越的品質和品牌魅力，不僅贏得了在場嘉賓的一致讚譽，更爲中國高端白酒打開了通往國際的新窗口。

“貴州貴酒進入美國市場，是洋河股份全品牌戰略全球化的重要嚐試。它代表着中國醬香酒文化的時代表達。”洋河股份美洲事業部負責人楊爽在致辭中説道。貴州貴酒美國獨家經銷的聯合酒業CEO Jovi Wang則表示，“我們將與洋河集團攜手，致力於將貴州貴酒打造成深受美國市場歡迎的知名品牌。“打造成深受美國市場歡迎的知名品牌。”

貴州貴酒集團位於全球公認的醬香核心産區——茅台鎮。貴州貴酒傳承2000餘年的醬酒文化，自2016年加入洋河股份以來，依托強大的研發平台和品牌運營能力，快速實現市場擴張。以匠心爲核，貴州貴酒將傳統與現代結合，爲全球市場帶來獨具特色的中國高端醬香酒體驗。未來，貴州貴酒將繼續以品質爲核心，以文化爲紐帶，深化海外佈局，爲世界酒文化注入更多中國元素。

“貴繫列”年份酒包括貴5、貴10、貴15及貴30四款佳釀
“貴繫列”年份酒包括貴5、貴10、貴15及貴30四款佳釀
貴州貴酒“貴繫列”引領中國白酒文化走向世界
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