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光陽電話警鐘 話質穩定 VOIP網路商業電話系統經濟實惠

紐約訊

長久以來，光陽電話警鐘公司致力為客戶提供靈活的通訊及保全方案，滿足各行各業在商業電話及遠程監控系統的需求。目前，該公司推出最新VOIP網路商業電話系統，不僅功能齊全、話質穩定，另有24小時的技術支援服務。該系統每月電話費只需$19.99，能為公司行號節省近50%的電話開銷。客戶訂購5條線以上，即免費贈送電話座機，另有其他優惠產品系列，歡迎去電諮詢。

VOIP網路商業電話系統具備10大先進功能： (1)Find me/Follow me，可轉接電話號碼至任何地方。(2)Remote Office，將不同辦公室的電話安裝在同一個系統上，方便遙控。(3)Call Screening/Blocking，檢視來電顯示，選擇接聽或拒聽及封鎖。(4)Call Recordings，電話錄音功能。(5)Local Number Portability，保持在地的通話紀錄。(6)Time Base Greetings，根據不同的情況，建立及更改語音信箱的留言。(7)Virtual Receptionist，量身定做自己的語音流程。(8)On Hold Music/Audio，等待轉接時提供音樂播放功能。(9)Voice Mail，語音信箱。(10)多國免費通話，如澳洲、賽普勒斯、丹麥、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、以色列、義大利、墨西哥、荷蘭、挪威、葡萄牙、波多黎各、羅馬尼亞、新加坡、瑞典、斯洛伐克、英國及加拿大等。

使用網路電話系統的好處是經濟實惠，還能依照不同行業的需要來設計特殊功能及語音流程。持有合格執照的光陽電話警鐘公司，主要為商業及住家的客戶安裝電話、語音、網路系統；架設服務器、KTV影音系統、門禁監控系統、可視對講、CCTV24小時高清監控錄影系統；提供全球遠程監控服務。該公司有30多年經驗及專業知識，可為廣大社區的華人商家推薦適合的產品及經濟實惠的通訊方案，歡迎洽詢。

光陽電話警鐘公司電話：718-353-3499，傳真：718-353-0977，地址：40-03 165th St, Flushing, NY 11365，網址：www.cctv2030.com，電郵：[email protected]

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