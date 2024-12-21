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國醫堂精治婦科告別痛經 免費艾灸限量預約

紐約訊
國醫堂專業中醫團隊合攝（中為主恃人樂貴祥醫師）
國醫堂專業中醫團隊合攝（中為主恃人樂貴祥醫師）

寒冬來臨，女性痛經、月經不調等問題加劇。法拉盛國醫堂以「零西藥，自然療法，根源調理婦科難題」為宗旨，採用純中醫特色療法，專註解決女性私密困擾。即日起，國醫堂推出免費艾灸體驗活動，每週只限10名報名從速電718-888-1133。

在現今社會忙碌的生活習慣上，許多女性對於婦科疾病問題習以為常，完全不將它放在心上直到疼痛不適嚴重影響生活才開始重視。寒邪因素最為典型，不僅表現為痛經、月經不調、手腳冰涼，長期干擾子宮，影響生育；而盆腔炎、附件炎則會導致長期下腹隱痛、腰酸背痛，反復發作；產後恢復不良和更年期綜合症同樣是女性常見難題，包括氣血兩虛、潮熱盜汗、情緒不穩等多種症狀。中醫講究「冬病冬治」，冬季調養可以有效散寒、調氣血，呵護您的健康。

國醫堂的中醫專家團隊擁有20多年臨床經驗，專注婦科疾病的辨證施治，提供中醫、針灸、理療、中藥調理相結合的個性化方案。疏通經絡，調治月經不調、痛經，豐盈氣血，恢復正常週期；採用中醫特色療法溫養子宮，同步調養卵巢功能，提升受孕幾率；對於產後恢復或更年期問題，以補氣養血、平衡陰陽為核心，幫助女性平衡氣血，全面修復。

艾灸作為冬季婦科調理的核心方法，以熱力通過特定穴位傳遞到體內，顯著緩解寒邪引發的痛經和月經不調，改善血液循環，加速盆腔炎症恢復。家住法拉盛的張女士，因長期宮寒導致痛經難忍，每次經期來臨時都難以正常工作生活。她在國醫堂接受了一療程中醫特色調理後，痛經症狀大大緩解，經期恢復正常，整個人輕鬆不少。張女士高興地說：「以前每到經期就愁眉苦臉，現在終於可以輕鬆度過了！」

國醫堂堅持「零西藥，自然療法，根源調理婦科難題」為宗旨，多年服務社區受數萬華人推崇。用「艾」驅散寒意，免費艾灸體驗活動現正火爆進行中，每周限量10名，預約電話：718-888-1133。先到先得！國醫堂讓同胞們在寒冬中感受到來自大中華中醫國粹的溫暖和呵護。地址：142-38 37th Avenue, 1D, Flushing, NY ,11354。這個冬天，用中醫婦科調理驅散寒氣，告別婦科困擾，讓健康與活力伴您左右。

法拉盛 華人

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