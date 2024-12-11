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紐約幼獅青少年管弦樂團15日周日免費耶誕音樂會

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團召開記者宣布15日舉行耶誕音樂會，出席人士前排左起為戴明宜、方秀蓉、鍾啟仁、黃敏儀、陳永豐與廖信惠；後排左一為張俊生。
紐約幼獅青少年管弦樂團召開記者宣布15日舉行耶誕音樂會，出席人士前排左起為戴明宜、方秀蓉、鍾啟仁、黃敏儀、陳永豐與廖信惠；後排左一為張俊生。

1996年正式成軍的紐約幼獅青少年管弦樂團，日前在法拉盛紐約華僑文教服務中心召開記者會，宣佈15日（周日）下午4時，在皇后區貝賽(Bayside)地段舉辦第27屆耶誕音樂會，免費入場，與眾同樂，歡迎各界踴躍前去-聆賞。

出席記者會人士計有樂團藝術總監方秀蓉、市議員黃敏儀、文教中心主任陳永豐、樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁、行政總監張俊生、老師廖信惠以及大紐約區臺灣大專院校校友會聯合會前董事長戴明宜等。樂團負責人介紹本次音樂會曲目豐富多樣，涵蓋耶誕與宗教歌曲、古典音樂、流行樂、百老匯金曲以及亞、非與南美洲風格音樂作品。該團勇於突破，大膽探索，表演經典耶誕曲目之外，不忘加插有趣新奇嘗試，帶給觀眾耳目一新的意外驚喜。本次演出曲子包括「輕騎兵序曲」、「讚美歌」、「美好時光」、「聖誕歌曲一起唱」、「鈴兒永久響叮噹」、「春節序曲」、「說吧蜥蜴」、「桶旅」、「巴西雪橇鈴」、「非洲平安夜」與「電影裡的耶誕節」等。

該團長期招收團員並舉辦甄試，甄試與平日練習地點均在皇后區貝賽地段158中學（Marie Curie M.S. 158），甄試內容為自選曲一首(無須伴奏)、音階(兩個八度)及視奏。歡迎已會演奏至少一項管弦樂器，年滿10-18歲學生加入該團。

報考該團學員需會演奏以下樂器中的至少一種，包括長笛(Flute)、雙簧管（Oboe）、單簧管（Clarinet）、低音管（Bassoon）、小號（Trumpet）、法國號（Horn）、長號（Trombone）、低音號（Tuba）、小提琴（Violin）、中提琴（Viola）、大提琴（Cello）、低音提琴（Double Bass）、豎琴（Harp）以及打擊樂器（Percussion）。

長期贊助樂團的單位有紐約市文化事務局、紐約市議員黃敏儀、綠洲基金會（The Oasis Foundation）、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、紐約第一銀行、莊松河醫師基金會、華美銀行、www.PatsyChen.com、普利斯通商務網路（superprism.net）、駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、林口印刷以及臺灣會館。

耶誕音樂會舉辦地點:  Marie Curie M.S. 158 Auditorium, 4635 Oceania St., Bayside, NY 11361，公車Q12、Q13、Q27、Q31以及長島鐵路可達。查詢樂團活動，請洽:  方秀蓉，手機:  917-912-8288；張俊生，手機:  347-306-2511；網站:  www.YouthOrchestra.com，電郵:  [email protected]

紐約市 皇后區 長島鐵路

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