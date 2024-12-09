「滬美情緣 商務共贏——上海兒女在美國」紀念冊已在紐約市皇后區圖書館編目上架

美國上海聯誼會和總商會聯合慶祝成立35周年，由聯誼會會長吳愷（前排左五，圍紅領巾者）主持。

一本名為「滬美情緣 商務共贏——上海兒女在美國」的紀念冊，已於2024年11月下旬在紐約市皇后區 傑克遜高地圖書館 舉行上架儀式。該冊彩色精印，共有166頁，由美國上海聯誼會和美國上海總商會聯合編撰，是兩會 為慶祝創會35週年所發行的紀念會刊，內中紀錄了35年間兩會在促進中美經濟合作、文化交流和社區公益方面的重要歷程。

這本紀念刊物成功入藏皇后區公共圖書館，象徵著滬籍僑胞在紐約市的奮鬥成功史正式融入美國圖書館系統，供廣大讀者查閱。民眾可通過皇后區圖書館網站: www.queenslibrary.org 檢索該書，感受滬美兩地的深厚情誼與合作成果。

在紀念冊上架儀式上，編委會主委、也是美國上海聯誼會會長暨美國上海總商會董事局主席吳愷先生首先致詞，介紹了紀念冊的編纂過程。他感謝各方支持，重申將繼續推動中美民間交流及經濟文化合作。傑克遜高地圖書館館長戴偉青先生則表示，這本書的入藏，為促進不同文化間的理解與交流增添了新的橋樑。而該冊的總編輯湯華德則指出，紀念冊的編撰是全體編委的努力成果，標誌著兩會發展進程的一個里程碑。該紀念冊的誕生，不僅展現了兩會的歷史成就，也寄託了對未來的美好期許。出席上架儀式的還有版面設計師劉小東、副主委蔣位卿以及編委應霞芬、馬美智、呂文玲、王世耀和93歲的老壽星任介文等。

稍早，美國上海聯誼會暨美國上海總商會在曼哈頓華埠溫德姆花園酒店舉辦兩會創立35周年聯歡會，並發放紀念會刊，吸引上百名嘉賓到場。大會由美國上海聯誼會/上海總商會共同主席吳愷致歡迎詞，上海聯誼會秘書長馬美智任司儀，並請到中國駐紐約總領館僑務組副主任李沛原與領事王隆浩發言致詞。到場祝賀的還有溫德姆花園酒店老闆、聯合僑團總顧問暨緬甸聯誼會主席蘇煥光、美國紐約三江慈善公所主席包榮剛與副主席應霞芬、美國上海總商會董事暨寧波同鄉會主席王心仁、美國紹興同鄉會、美國溫州同鄉會和晉商會等僑團代表。現場一併邀請四川自貢市雜技團表演，而美國上海總商會會員、酒店商會董事及紐約．大通地產總裁劉虹女士則主持地產講座，點評紐約曼哈頓砲台公園等黃金地段地產走勢，為有意投資的僑胞指引方向。

1989年註冊的上海聯誼會，1990年正式成立，兄弟社團上海總商會則於1994年成立，成員匯聚商界精英。多年來，聯誼會和總商會積極支持祖籍國發展，包括中國申奧成功後，會員慷慨資助水立方游泳館建設；疫情初期，聯誼會和總商會第一時間空運中國亟需的口罩和體溫計給上海僑聯。與此同時，美國上海聯誼會和美國上海總商會亦積極投身公益事業，關懷弱勢群體，助力社區建設。

有意入會或洽詢會務，請逕洽美國上海聯誼會/總商會，電話: 917-335-2829找吳愷主席。