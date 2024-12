麥當勞香辣帶勁醬料歡慶McRib三明治華麗回歸,粉絲更可自11月25日起選購限量版罐裝McRib醬汁。

漫長的等待總算有了回報。自12月3日起,您滿溢醬汁的最愛McRib將在參與活動的麥當勞 餐廳限時回歸,正好滿足您在佳節期間對美味的期待。無論如何,過節就該有過節的氣氛,而McRib在佳節期間的華麗回歸,正好滿足了佳節的氣氛。粉絲可自11月25日起選購限量版罐裝McRib醬汁。

麥當勞將破天荒讓粉絲嘗到前所未見的McRib招牌醬汁。鄭重向您推薦A Whole Lotta McRib Sauce,罐裝的半加侖偶像級McRib醬汁,無論是用於佳節慶典派對,加入特色食譜 ,或是作為送給McRib粉絲的聖誕禮物,都再適當不過。

“McRib不僅僅是一款三明治而已,它代表著一種文化,它是一個傳奇,更是一場活動,”麥當勞首席市場營銷和顧客體驗長Tariq Hassan表示。“McRib 季節本身就是一個節慶,所以我們要擁抱這種精神,讓粉絲用A Whole Lotta McRib Sauce來盛大慶祝。”

無論您是McRib的死忠粉絲,或是有意將麥當勞最新產品加入您的珍藏,歡迎您登入專屬網站www.wholelottamcribsauce.com以$19.99選購,罐裝醬汁將自11月25日東岸時間上午10點起開始發售,售完為止。就算您無法在限定時間內搶購到罐裝醬汁,您仍然可以從12月3日起在參與活動的餐廳通過麥當勞應用程式、在麥當勞餐廳內用,或是使用得來速享用醬汁滿溢的美味三明治。

歡享更多McRib 季節帶來的燦爛繽紛。歡迎搶先觀賞我們以McRib為靈感,即將推出的佳節巨獻“It Could Only Mean One Thing (McRib is Here)歡慶McRib的華麗回歸,同時和粉絲一同開啟歡樂季節。這個節目將在所有串流平台上播出。同時也請您特別留意McRib SZN整合包括社交媒體、娛樂、零售和其他所有頻道,請在月曆上做好注記,為全年最美味的佳節口味做好準備。