水漾煥膚/海菲秀 （HydraFacial® MD） 讓您在年終派對 容光煥發閃亮動人

海菲秀治療技術可以解決的問題包括膚色暗沉、瑕疵和皮膚疤痕、毛孔粗大、皮膚乾燥、膚質粗糙等。

海菲秀（HydraFacial® MD）是一種創新療法，只需30分鐘放鬆治療，結合去角質、深層清潔毛孔、萃取和保濕等步驟，可望顯著改善皮膚健康。

法拉盛 醫美中心(Flushing Medical Spa)負責人表示，創新的海菲秀，是獨特的皮膚健康養生法，使皮膚重新煥發青春活力。海菲秀治療方法是為了有效活化皮膚細胞，吸走毛孔中的污垢和油脂，為皮膚注入抗氧化劑、肽及玻尿酸等多種成分，對所有皮膚類型和年齡都起作用。同時，海菲秀療法也會根據個別不同的皮膚和美容問題，賦予最適合的注射成分。海菲秀治療技術可以解決的問題包括膚色暗沉、瑕疵和皮膚疤痕、毛孔粗大、皮膚乾燥以及膚質粗糙等。

海菲秀的操作步驟是怎樣的?

海菲秀是包含三個步驟的皮膚護理。 1. 輕度剝離以達到去除角質和清潔皮膚的效果。 2. 用溫和的吸力將毛孔中的污垢、油脂、細菌等雜物吸出，然後將滋潤皮膚的保濕保養成分注入毛孔。 3.將抗氧化劑和多肽等成分應用於皮膚表面，保護皮膚免受陽光照射、老化以及環境因素帶來的傷害。

使用海菲秀後的恢復情況如何?

接受海菲秀治療後，無需休養和特殊護理。你的膚色會在接受治療之後，變得柔軟光滑，讓整個人看上去容光煥發。

有關詳情，請親洽法拉盛醫美中心，地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后大樓5樓D座），預約電話：718-539-3366，營業時間： 每天上午10點至晚上7點（周日和假日務必預約）。