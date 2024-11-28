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腎臟專科章明發醫生呼籲定期驗尿預防腎臟疾病

紐約訊
圖﹕腎臟專科章明發醫師呼籲定期驗尿有助預防腎臟病，他通曉國、台語及印尼話等，方便與病患直接溝通。
圖﹕腎臟專科章明發醫師呼籲定期驗尿有助預防腎臟病，他通曉國、台語及印尼話等，方便與病患直接溝通。

腎臟專科章明發(Surya Viriya)醫師診所位於法拉盛飛越皇后大樓五樓，設備先進，醫療條件完善，並遵循CDC防疫措施消毒保持清潔，大樓電梯上落方便，就診快捷，是腎臟病患省時省力安心治療的首選之地。章明發醫師更是研究人類腎臟疾病病因專家，歡迎致電預約前往諮詢問診。

身為印尼華僑的章明發醫師，畢業於台灣高雄醫學院，來美後在紐約下州(Down State)醫學院就讀，專攻腎臟專科，具備接近30年腎臟專科的研究及臨床經驗，並發表過多篇有關全球不同人種的腎病論文。他現為下州醫學院住院副教授、研究生導師、顧問醫師、奧本岱爾(Aubrndale)洗腎中心主治醫生，專治腎衰竭及洗腎(血透、腹透)等問題。

美國患有腎臟疾病的人相當多，需要終生靠洗腎過活的人不少，其中每個族裔罹患腎病的成因也不同，可能是高血壓、糖尿病、腎絲球腎炎、腎結石、遺傳性疾病(如多囊腎)、長期使用未經醫師處方的藥物，包括止痛藥、抗生素、減肥藥、利尿劑或偏方等，都是腎臟病的成因。

章醫師表示大多數新移民通常都是拚命工作、賤賣自己的健康，以致勞累過度、飲食不調，忽視腎臟的保養，而走上洗腎之路，所以平時對腎臟的呵護，是每個人都要正視的課題。

章醫師也指出，目前腎臟疾病所引起的併發症而導致死亡已排在全球首位，而全球華人病患數量更是直線上升。章醫師重申病從口入的道理，並提醒節制食慾、保持運動、勞逸結合是最佳的預防措施。

章明發腎臟專科診所地址：136-20 38th Ave., #5A, Flushing, NY 11354(飛越皇后大樓5樓)，電話：718-888-7901。診所營業時間﹕每週星期一、四、五、六上午10時到下午6時，歡迎電話預約諮詢。

法拉盛 併發症 高血壓

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