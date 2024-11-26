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香港幸福醫藥產品「幸福傷風素」守護您的健康

紐約訊
圖：香港幸福醫藥「幸福傷風素」系列產品，秋冬季節守護您的健康
圖：香港幸福醫藥「幸福傷風素」系列產品，秋冬季節守護您的健康

秋冬季節，要做好流感的自我防護。守護港人健康七十載的香港幸福醫藥皇牌產品「幸福傷風素」多年來由美國蘇氏藥業全美總代理，系列產品：速效幸福傷風感冒素、無睡意幸福傷風素、幸福傷風素、幸福傷風咳素已全面進入各地零售點，包括各大超市、蔘茸行等，方便大家購買。

香港幸福醫藥始創於1954年，是香港最重要的製藥企業之一。幸福醫藥堅持香港製造，一直專注研發及生產非處方(OTC)藥物，積極拓展廠房空間、優化生產系統、革新藥品配方，在業界率先關注並實踐環境、社會及企業管治(ESG)項目，將服務香港人的使命推展至全球，為永續發展的目標出一分力。

美國總代理美國蘇氏藥業總部位洛杉磯，已創立四十多年，一直耕耘於成藥領域並遙遙領先，供應美國市場精挑細選的最好產品。該公司只銷售自己使用且驗證過的藥品，與生產廠商合作，確保工廠註冊和產品生產符合美國食品藥品監督管理局（FDA）的各項規定。是最值得信賴的美國華人天然保健企業之一。

「速效幸福傷風感冒素」的主要功效有：速效傷風感冒及收鼻水配方，有效迅速紓緩包括噴嚏、流鼻水、發燒、鼻塞、肌肉酸痛及頭痛等各種症狀。不含阿士匹靈，甚少引致腸胃不適。

「無睡意幸福傷風素」及通鼻配方，能迅速有效紓緩傷風感冒引起的症狀，包括發燒、鼻竇痛、鼻塞、頭痛、肌肉酸痛和喉嚨痛等。此配方不會使人昏昏欲睡，亦不含阿士匹靈，甚少引致腸胃不適。

「幸福傷風素」能有效迅速紓緩因傷風感冒引起的症狀，包括噴嚏、流鼻水、發燒、鼻塞、肌肉酸痛及頭痛等；加入維他命B1，促進碳水化合物的新陳代謝。不含阿士匹靈，甚少引致腸胃不適。

「幸福傷風咳素」是傷風感冒化痰止咳配方綜合配方，有效迅速紓緩傷風感冒及咳所引起各種症狀，包括痰多咳嗽、噴嚏、流鼻水、鼻塞、發燒及肌肉酸痛等。不含阿士匹靈，甚少引致腸胃不適。適合：輕微疼痛、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、鼻竇充血及受壓、因輕微的喉嚨和支氣管刺激而咳嗽、打噴嚏、鼻子或喉嚨發癢、眼睛發癢、淚眼、短暫紓緩發燒、促進鼻腔和 /或鼻竇引流等。

香港幸福醫藥「幸福傷風素」上述系列產品在各大超市和蔘茸行有售，美國蘇氏藥業全美總代理(Solstice Medicine Company)。美東區的經銷商是華倫出入口有限公司，諮詢電話:718-230-7888。

香港 華倫 洛杉磯

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