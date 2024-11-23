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老豫園感恩節套餐預訂開跑六至八人套餐 溫馨佳節最佳選擇

紐約訊
菜色豐富、豐簡由人，老豫園感恩節套餐開放預訂，敬請把握。
菜色豐富、豐簡由人，老豫園感恩節套餐開放預訂，敬請把握。

僑胞引領期盼的老豫園感恩節套餐再度以充滿濃濃家鄉特色、經濟實惠、用料十足且美味無比陪伴大家過節。驚豔無比、實惠的價格更讓僑胞們趨之若鶩，並加送免費停車二小時，僑胞們歡迎致電預訂。

老豫園負責人表示，節日套餐價廉物美而受到廣大食客歡迎。老豫園精選以近乎成本價的美味佳餬與僑胞共慶佳節。價格實惠卻道道用心研製、實實在在的珍貴不貴。老豫園走油元蹄，以肥瘦相間的上等元蹄紅燒至如瑪瑙般的紅亮色。略甜口感展現了本幫菜濃油赤醬的特點。甜鹹適中、肥而不膩，連皮帶肉送入口中，那叫一個入口即化、鮮味十足！剩餘的湯汁拌上白米飯即使沒有配菜也能吃上一大碗，滿足又過癮。老豫園走油圓蹄可說是將上海幫菜特色發揮的淋漓盡。-

「上海第一菜」-水晶蝦仁，跳脫濃油赤醬的風格，經蛋清、澱粉與鹽醃製後，採用滑炒的方式將蝦仁炒至七分熟加以高湯芶芡，讓蝦仁清爽、鮮香的味道特別突出。老豫園古法醬鴨：鮮鴨在經過與多種香料、冰糖、醬油一起慢煮入味後，成品鮮嫩可口，鹹甜適中，香濃味醇，色澤紅亮。 醬鴨因其色澤黃黑而得名，具有鮮、香、酥、嫩特色。醃篤鮮起源於江南一帶卻在上海生根發芽。火腿的鹹香(醃)、小火煮燉的煮燉法(篤)及鮮肉春筍的鮮(鮮)醃篤鮮味道鹹鮮、湯白汁濃、肉質酥肥、春筍清香，口感非常鮮美。

堪比肉香的「素菜之王」-四喜烤麩，名字充滿著美好寓意。烤麩搭配香菇、金針菜、黑木耳和花生米做成。經人工撕扯的烤麩甜軟香潤、既營養又美味，再加上「烤麩，靠夫」的好口彩，寓意家裡的男丁，來年取得更高的成就。可說是名好味美的經典美食。

老豫園感恩節套餐提供足十人餐點，價格自$188起可謂是非常的經濟實惠、豐儉隨人。醉雞，上海芝麻熏魚，冰糖桂花糯米藕，香干馬蘭頭，招牌紅燒肉，韭黃鱔絲

，老豫園松子魚，蔥油豆瓣蝦仁，雙菇菜心油豆腐，上海粗炒麵，砂鍋魚頭，附送：酒釀圓子等精緻上海小菜，豐盛的菜色更無法一一闡述。老豫園地址:42-35 Main Street, Unit 1M , Flushing （法拉盛緬街中國銀行大樓內），電話:718-762-2222。歡迎僑胞致電預訂或前往訂位。

烤麩 法拉盛

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