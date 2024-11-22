記憶變差常忘事是患上阿茲海默症了嗎

老年專科黃清梅醫生指出若長者出現記憶力變差、認知障礙等，應該及時約診。

如果您發覺自己最近記憶力變差、經常忘事，是否會擔心患上阿茲海默症 ？如何區別阿茲海默症和正常老化所帶來的記憶衰退呢？

紐約百康仁德醫生集團（rendr）的老年專科醫生黃清梅（Kaitlyn Wong, MD）指出，阿茲海默症是失智症的一種類型，多發於65歲以上群體。如果長者能意識到自己記憶變差、近期發生的事情不太容易忘記，而且忘記的事情在提醒後還能回想起來；同時能夠維持獨立生活、社交能力沒有明顯減退、仍然能夠接受新事物，那?基本屬於正常老化。

但如果長者不僅記憶力變差，還出現了認知障礙，應該及時就診。醫生會判斷評估這種失智究竟是因阿茲海默症導致，還是由腦中風 、腦血管疾病引起的“血管性失智”，又或是由於抑鬱症、維生素B12缺乏、外傷等其他原因導致的失智。

黃清梅醫生表示，阿茲海默症的症狀包括專注力、判斷力、思考能力出現衰退（比如看不懂紅綠燈、讀不懂說明書），時空觀念也會出現偏差（比如在家門口也會迷路），性格脾氣有所變化，出現幻覺和妄想，重度病人會喪失自理能力。

目前，阿茲海默不僅無法治癒，只能延緩其發展，而且也沒有已經證實的有效預防手段。不過民眾還是可以通過以下方式，維持大腦健康：

1. 飲食健康─少鹽、少紅肉、少糖、少飽和脂肪和避免吃加工食物(如熱狗燻肉、午餐肉、薯片、薯片蘸醬、冷凍食品、餅乾等)的飲食。

2. 控制慢性病─高血壓、高血脂、糖尿病在損害身體的同時，也會傷害大腦。

3. 定期運動─健走、慢跑、游泳、舞蹈等有氧運動都有益大腦健康。

4. 心智活動─持續學習新技能、玩數獨或填字遊戲等都對大腦健康有益。

5. 紓解壓力─嘗試瑜伽、冥想、太極拳和按摩等活動，可以讓自己排解生活中的壓力，有助於減少對腦部的損害。

黃清梅醫生目前在百康仁德醫生集團旗下兩家診所看診。布魯克林 61街758號A室，電話：（718）679-9938；布魯克林86街2251號，電話：（718）886-0028，敬請電話預約。