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全家一同享受樂趣！推薦參訪的新加坡觀光工廠

【紐約訊】

新加坡有許多景點可在幾天內探索完畢，例如著名的海濱花園、市內最具標誌性的魚尾獅雕像，以及各式各樣有趣的博物館......但逛完主要景點後，接下來還可以做什麼呢？

要找到大人和小孩同時都感興趣的活動可能是一項挑戰，但這正是觀光工廠的作用所在！

參加這些有趣的互動式導覽，可讓家庭深入瞭解幕後，認識家喻戶曉的食品和日常用品的製造過程。從觀賞餅乾製作到見識郵件分類機的運作，每個參觀行程都能讓您以獨特的方式認識我們常忽略的產業。

在您取得新加坡入境卡 SG Arrival Card (SGAC) 後，務必將任何這五個觀光工廠導覽加入到您的行程中。

養樂多工廠參觀

對於家喻戶曉的養樂多飲料愛好者來說，千萬別錯過這趟參觀行程。養樂多乳酸菌飲品起源自日本，如今已享譽國際，在數十個國家均有販售。新加坡的養樂多工廠提供引人入勝的參觀導覽，遊客可近距離觀看這款經典飲料的整個生產過程。

導覽深入探討益生菌的科學原理及其對消化和免疫力的正面影響，讓您在享受樂趣之餘，同時增廣見聞。在參觀過程中，遊客可瞭解到有關健康益處方面的資訊，透過特殊的玻璃觀賞台觀察生產線，還可以品嚐到 「直接由工廠製造」的新鮮養樂多！參觀製造過程不僅有趣，還可教育孩子們乳酸菌對人體健康的益處。

新加坡本土巧克力品牌 Mr. Bucket 工廠參觀

不介意偶爾寵愛一下您的味蕾嗎？我們正想推薦您參觀 Mr. Bucket 巧克力工廠！

Mr. Bucket 是新加坡當地一家小型巧克力製造商，專門從亞洲各地的永續環保農場採購可可豆。

當您探索這座令人愉悅的工廠時，請盡情發揮《巧克力冒險工廠》中的英雄本色。在參觀的過程中，在導遊的帶領下，遊客將經歷巧克力製作的所有製程，從選擇可可豆到製作成巧克力片，體驗最實在的「從生豆到巧克力片」製作過程。當然了，沿途還有招牌巧克力可供品嚐。

遊客也可以選擇參加「自製巧克力片工作坊」，製作個人化的巧克力片，結束還可以帶回家當作有趣的紀念品（當然也可現場享用囉！）。

康元餅乾廠導覽

既然都談到甜點了，何不也參觀餅乾工廠呢？

接下來要介紹的是新加坡餅乾界的著名代表──康元餅乾。康元餅乾在 40 多個國家銷售，已成為許多不同國家的家庭最喜愛的點心。

在為時 2 小時的工廠導覽中，遊客將深入幕後觀看製作餅乾的整個過程，從麵團的混合、餅乾的成型到成品的包裝。參觀行程包括參觀生產線，最後，遊客可以直接從工廠購買新鮮剛做好的餅乾。

大華醬油廠導覽

我們都知道醬油有「亞洲美食之王」的名號，是增添數百種菜餚風味的主要配料......但您有沒有想過，這種膾炙人口的調味料是如何製造的？

為了解答這個問題，大華醬油廠向好奇的遊客敞開大門，揭開了其中的秘密。作為新加坡歷史最悠久、最著名的醬油製造商之一，大華保留了歷久不衰的製作方法，使其成為家喻戶曉的品牌。

在參觀過程中，遊客將認識古代的醬油製作方法，並且觀賞現今的醬油製作過程，甚至品嚐不同的醬油口味。參觀行程還包括「由工廠資深的員工講解他們世代相傳的傳統技術。」

如果您計劃前往新加坡旅遊，強烈建議您提早預訂您的參觀名額。導覽時間為每個月第四個星期五上午 10 點至中午 12 點，以英語進行解說。

新加坡郵政郵件處理中心

您有沒有想過，郵件是如何「從內部」被分類的？成千上萬的包裹和信件該如何避免遺失，並在短短幾天內送達正確地址？如果您想知道這個過程，參觀新加坡郵政郵件處理中心（SingPost Centre）會是再好不過的選擇！

在這個導覽行程，遊客可以探索郵政系統的幕後運作，深入瞭解處理過程的始末。您將見識到信件和包裹如何被分類、機器如何運作，甚至退回的信件或「未註明地址」的信件會如何被處理。這是認識郵政人員工作內容的有趣方式，也讓孩子們略窺錯綜複雜的郵政物流世界。

參觀活動每月舉行一次，參加者必須年滿 13 歲。

新加坡 郵政 觀光 乳酸菌 博物館

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