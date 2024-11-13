孫維躍腎病高血壓中心醫師精治泌尿道感染

孫維躍腎病高血壓 中心醫師精治泌尿道感染等多種相關病症。孫醫師提示，民眾即使現在無任何腎病病徵，都要定期作腎臟檢查，防患於未然。如有腎臟、泌尿系統問題，更要儘早確診盡速就醫，找腎臟專科醫生治療，把握最佳治療時機。

孫維躍解釋，當腎盂、膀胱或尿道發生感染時，稱為泌尿道感染。根據病程的不同，泌尿道感染可分為三大類： (一)從感染發生的部位分，有下尿道感染(即膀胱炎)和上尿道感染(即腎盂腎炎)。(二)從病程長短分，有急性感染和慢性感染。(三)從嚴重程度分，有單純感染和複雜感染。

絕大多數的泌尿道感染(如膀胱炎)，經過適當的治療，都能徹底治癒，但以下兩種情況則例外：(一)病患的泌尿道有不正常的解剖結構：例如泌尿道結石、腫瘤 或先天性膀胱尿道口狹窄，從而引起尿道阻塞。(二)病患的免疫功能低下：如病人患有糖尿病、各類腎病、心臟病或癌症等，還有年事已高，亦是免疫功能下降的重要因素。若有以上兩種情況，單純的膀胱炎就有可能向上蔓延，進展成較複雜的感染(如腎盂腎炎)，嚴重的甚至發展成慢性腎盂腎炎。

接著孫醫生又說，單純的膀胱炎一般表現為尿頻、尿急、尿痛、排尿不暢和下腹部不適。而複雜的腎盂腎炎，除上述的症狀之外，還可能伴隨發燒、寒戰、噁心、嘔吐、疲倦、下腹痛或腎區叩痛、肋脊角和腰痛，甚至有濃液從尿道口流出，還會有血尿。

至於泌尿道感染的檢查通常分為三大類： (一)檢查小便，（1）小便分析： 病患的尿液中多半有紅細胞、血紅蛋白、白細胞、白細胞管型和細菌，尿的酸鹼度也發生變化(偏鹼性)。（2）尿液培養：目的是找出所感染的具體細菌和這種細菌對藥物的敏感度，從而為治療泌尿道感染提供確切且有效的真憑實據。(二)檢查血液，也包括兩種：（1）血液分析：病患血中多出現白細胞增高(尤其是粒性白細胞)，嚴重的病患有時還會產生急性腎功能衰退，從而在血液分析上顯著地表現出來。（2）血液培養：目的同尿液培養一樣，是要找出所感染的細菌，這樣就可以用更特效的藥物來治療。(三)檢查泌尿道的構造：有腹部和盆腔的超聲波(Sonogram)、電子掃描(CT Scan)、靜脈注射對比X光(IVP)和膀胱鏡等。這些檢查可以找出泌尿道不正常的解剖結構或異常的形態，例如腎積水、泌尿道結石或腫瘤等。

根據孫醫生介紹，單純膀胱炎的治療，是以口服抗生素為主，一般服藥三至七天後症狀就會消失。而複雜的腎盂腎炎治療，亦是以抗生素為主，但有時要通過靜脈點滴(吊瓶)抗生素，才能更有效地控制炎症，這種治療一般需要三或四周。

孫維躍腎病高血壓中心醫師精治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病腎病、洗腎和腎移植等等。該中心接受各類醫療保險，包括老人卡及低收入 醫療補助。診所地址: （1）華埠中央街139號(金輪中心)7樓703室，電話: 212-966-0808，(2)法拉盛王子街(Prince Street)39-16號3樓355室，電話: 718-886-6882，(3)布碌崙61街749號301室（749 61st ST, 3FL, Brooklyn, NY 11220），電話： 718-576-6678，(4)班森賀86街2478號1樓地舖，敬請電話預約： 718-373-0698。